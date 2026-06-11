2026年6月11日（木） MLB ガーディアンズ vs ヤンキース 試合結果
開催：2026.6.11
会場：プログレッシブ・フィールド
結果：[ガーディアンズ] 4 - 8 [ヤンキース]
MLBの試合が11日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとヤンキースが対戦した。
ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。
1回裏、1番 アンヘル・マルティネス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 1-0 NYY
2回表、7番 ジャズ・チザム 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 CLE 1-2 NYY、8番 アンソニー・ボルピ 2球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでヤンキース得点 CLE 1-3 NYY
4回裏、8番 オースティン・ヘッジズ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-3 NYY、9番 ブラヤン・ロッキオ 5球目を打ってライトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 3-3 NYY
6回表、6番 ホセ・カバジェロ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでヤンキース得点 CLE 3-4 NYY、8番 アンソニー・ボルピ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 CLE 3-5 NYY、1番 ポール・ゴールドシュミット 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 CLE 3-6 NYY
7回表、6番 ホセ・カバジェロ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 CLE 3-7 NYY、7番 ジャズ・チザム 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 CLE 3-8 NYY
9回裏、8番 オースティン・ヘッジズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-8 NYY
試合は4対8でヤンキースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はヤンキースのカルロス・ロドンで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで6勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-11 05:06:08 更新