開催：2026.6.11

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 8 [ヤンキース]

MLBの試合が11日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとヤンキースが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。

1回裏、1番 アンヘル・マルティネス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 1-0 NYY

2回表、7番 ジャズ・チザム 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 CLE 1-2 NYY、8番 アンソニー・ボルピ 2球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラーでヤンキース得点 CLE 1-3 NYY

4回裏、8番 オースティン・ヘッジズ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-3 NYY、9番 ブラヤン・ロッキオ 5球目を打ってライトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 3-3 NYY

6回表、6番 ホセ・カバジェロ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでヤンキース得点 CLE 3-4 NYY、8番 アンソニー・ボルピ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 CLE 3-5 NYY、1番 ポール・ゴールドシュミット 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 CLE 3-6 NYY

7回表、6番 ホセ・カバジェロ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 CLE 3-7 NYY、7番 ジャズ・チザム 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 CLE 3-8 NYY

9回裏、8番 オースティン・ヘッジズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-8 NYY

試合は4対8でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのカルロス・ロドンで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで6勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 05:06:08 更新