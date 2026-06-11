「日本に動揺が走った」「衝撃だ」W杯直前の日本代表に“まさかの事態”…韓国メディアも唖然「『目標は優勝』なのに屈辱」
北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表は、５月31日のアイスランド戦を最後に対外試合は組まず、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日に、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを実施。35分×４本の形式で行なわれ、２−１で勝利を収めたが、６試合ぶりに失点を喫した。
森保一監督は、ゴールを許した場面では相手のロングボールに対し、連係ミスがあったと明かしている。
トレーニングマッチとはいえ、昨年10月のブラジル戦で２点を献上して以降、ガーナ、ボリビア、スコットランド、イングランド、アイスランドを完封してきただけに、U-19チームに失点をしたという事実は、隣国のメディアにも驚きを与えたようだ。
サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「『目標は優勝』と叫んだ日本代表がワールドカップ直前、U-19代表に失点の屈辱」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「ワールドカップでの栄冠を目指す日本代表が、大会直前の最終調整試合において、自国のU-19代表チームに失点を喫し、守備面に不安を残す結果となった。勝利したとはいえ、失点を喫したという事実に動揺が走った。６試合ぶりの失点だったからだ」
同メディアは「日本代表は最近の国際試合で目覚ましい快進撃を続けており、昨年10月に強豪ブラジルから金星を挙げて以来、ガーナ、ボリビア、スコットランド、イングランド、アイスランドを次々と撃破した。この５試合で無失点という堅固な守備を誇っていただけに、W杯開幕直前の若手チームとの最終調整試合での失点は、懸念すべき衝撃となった」と続けた。
とはいえ、本番前に課題が出たのはむしろプラス。いい教訓になったはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
森保一監督は、ゴールを許した場面では相手のロングボールに対し、連係ミスがあったと明かしている。
サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「『目標は優勝』と叫んだ日本代表がワールドカップ直前、U-19代表に失点の屈辱」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「ワールドカップでの栄冠を目指す日本代表が、大会直前の最終調整試合において、自国のU-19代表チームに失点を喫し、守備面に不安を残す結果となった。勝利したとはいえ、失点を喫したという事実に動揺が走った。６試合ぶりの失点だったからだ」
同メディアは「日本代表は最近の国際試合で目覚ましい快進撃を続けており、昨年10月に強豪ブラジルから金星を挙げて以来、ガーナ、ボリビア、スコットランド、イングランド、アイスランドを次々と撃破した。この５試合で無失点という堅固な守備を誇っていただけに、W杯開幕直前の若手チームとの最終調整試合での失点は、懸念すべき衝撃となった」と続けた。
とはいえ、本番前に課題が出たのはむしろプラス。いい教訓になったはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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