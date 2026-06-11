11日（日本時間12日）開幕のサッカーW杯北中米大会に出場する日本代表が14日（同15日）の初戦オランダ戦から中5日で迎える20日（同21日）の第2戦チュニジア戦でターンオーバーを封印する可能性が出てきた。W杯の第2戦は過去1勝3分け3敗の鬼門。森保一監督（57）はFIFAランク44位の格下の相手から確実に白星を得るため、第1、2戦での主力の連投を検討している。

森保監督は、最善手をギリギリまで模索する。22年カタール大会は第2戦のコスタリカ戦で第1戦から先発5人を変更。0―1で敗れるも主力を投入した第3戦でスペインを撃破して1次リーグ（L）を突破した。ただ「今回はやるか分からない。前回は一試合一試合よりフレッシュな選手を使ったが、何が正解かは分からない」と語る。第2戦でターンオーバーを見送る可能性が浮上した。

参加国が32→48に増え、各組2位以内に加え、3位の上位8チームも決勝トーナメント（T）に進める。同じ大会方式の昨秋U―17W杯は組3位で勝ち点4を手にした全4チームが1次Lを突破。勝ち点3の6チーム中4チームが敗退を免れた。1勝でも32強入りの可能性は高く、チュニジアは是が非でも勝ちたい相手。指揮官は初戦のオランダ戦にピークを合わせながらも「初戦は大事だが全てではない」と言う。

日程の後押しもある。前回の第1、2戦は中3日だったが、今回は中5日。しかも第1戦は空調の効いた会場で消耗を抑えられ、主力を連投させる計画にプラスに働く。理想は2戦目までに勝ち点4以上を得て第3戦のターンオーバーだ。決勝T1回戦は1、2位通過ならブラジル、モロッコの入るC組の2、1位と激突し、3位通過ならフランスのいるI組1位との対戦確率が83・6％で最大のヤマ場。第3戦で主力を温存し、第2戦から中8〜9日でラウンド32に挑めれば下克上の可能性は高まる。

森保監督は、常に試合前日の公式練習を見た上で先発を決めるため、最終的には第1戦の結果や選手の消耗度などを踏まえて決断が下される見通しだ。目標に掲げる優勝には8試合を戦う必要があり、1次L突破や8強を目指した過去の7大会とはアプローチが異なる。目の前の試合にしっかり向き合いつつ、したたかに最高の景色へのルートも割り出していく。（木本 新也）

《森保監督 気さくに写真撮影も》オフとなった9日はそれぞれの時間を満喫した。森保監督は代表ジャージー姿でスタッフ陣とダウンタウンを散策。居合わせた日本人の子供との写真撮影に気さくに応じていた。ナッシュビルはカントリーミュージックの聖地として知られ、大通りのブロードウェーにはライブハウスが立ち並ぶ。FW上田やチームに同行するDF吉田ら選手の姿もあった。

▼22年カタール大会第2戦 初戦ドイツ戦から中3日で迎えたコスタリカ戦で先発5人を変更。攻撃陣はMF鎌田を残して総取っ換え。FWは前田→上田、MFは伊東→堂安、久保→相馬、ボランチも田中→守田と入れ替えた。DFラインも負傷した酒井に代え、山根を起用。序盤から主導権を握るも決定力を欠き、後半36分にミスから失点して0―1。勝てば1次リーグ突破の可能性があったが、FIFAランクで格下の相手に敗れた。

▽日本の決勝Tシミュレーション 日本はF組2位以内で突破すれば1回戦の相手はC組でブラジルかモロッコとの対戦が濃厚。3位通過の場合は他組の結果次第で組み合わせは330通りあるが、約84％の確率でI組1位と対戦。FIFAランク1位のフランスと16強を懸けて戦う可能性が高い。