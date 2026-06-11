『第175回直木賞』の候補作が11日に発表され、5作品がノミネートされました。直木三十五賞は、新進・中堅作家によるエンターテインメント作品の単行本（長編小説もしくは短編集）の中から、最も優秀な作品に贈られる賞です。

＜第175回直木三十五賞候補作品＞

・朝倉かすみ『けんぐゎい』

・蝉谷めぐ実『見えるか保己一』

・凪良ゆう『多類婚姻譚』

・原田ひ香『＃台所のあるところ』

・若林正恭『青天』

■朝倉かすみ『けんぐゎい』

朝倉かすみさん（65）の『けんぐゎい』は、幼くして父を亡くした主人公が、現人神と崇められる女医者と出会って自我に目覚め、女の生と向き合う物語。

朝倉さんは、北海道小樽市生まれ。2003年に『コマドリさんのこと』で第37回北海道新聞文学賞を、2004年には『肝、焼ける』で第72回小説現代新人賞を受賞。そして、2005年に両作品を収録した『肝、焼ける』でデビューしました。『平場の月』が第161回直木賞候補作、『よむよむかたる』が第172回直木賞の候補作に選ばれていて、今回で3度目のノミネートとなりました。

■蝉谷めぐ実『見えるか保己一』

蝉谷めぐ実さん（33）の『見えるか保己一』は、江戸時代の全盲の国学者・塙保己一が、たぐいまれなる記憶力で学者として輝かしい経歴を築いていく一方で、妻や学者仲間、弟子らとすれ違っていく姿が描かれる物語。

蝉谷さんは、大阪・豊中市生まれ。2020年『化け物心中』で第11回小説野性時代新人賞を受賞し、同年、同作でデビュー。直木賞は今回、初のノミネートとなりました。

■凪良ゆう『多類婚姻譚』

凪良ゆうさん（53）の『多類婚姻譚』は、セクシュアリティーや金銭感覚、世代間格差、成育環境などのあらゆる価値観の対立の中で現代を生きるわたしたちの祈りと叫びが描かれています。

凪良さんは、2007年に初著書が刊行され本格的にデビュー。2020年に『流浪の月』で本屋大賞を受賞。2022年刊行の『汝、星のごとく』が第168回直木賞の候補作に選ばれていて、今回で2度目のノミネートとなりました。

■原田ひ香『＃台所のあるところ』

原田ひ香さん（56）の『＃台所のあるところ』は、6つの台所をめぐる「わたし」の物語。

原田さんは、神奈川・横浜市出身。2007年、『はじまらないティータイム』で第31回すばる文学賞を受賞。翌年、同作品を収録した『はじまらないティータイム』でデビュー。直木賞は今回、初のノミネートとなりました。

■若林正恭『青天』

若林正恭さん（47）の『青天』は、アメリカンフットボールにすべてを懸ける総大三高の「アリ」こと中村昴を主人公に、焦燥と情熱を描いた長編小説。

若林さんは、東京都生まれ。お笑いコンビ・オードリーのツッコミ担当で、2013年には初めてのエッセー集『社会人大学人見知り学部 卒業見込』を刊行。直木賞は今回、初のノミネートとなりました。

直木賞は7月15日に発表される予定で、贈呈式は8月下旬に都内で行われる予定です。