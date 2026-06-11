◇第75回全日本大学野球選手権記念大会2回戦 大商大7―0東日本国際大（2026年6月10日 神宮）

2回戦6試合が行われ、8強が出そろった。大商大は投打がかみ合い、7―0で東日本国際大に7回コールド勝ち。今秋ドラフト候補の3番・春山陽登外野手（4年）は5回に左越え2ランで大勝に貢献した。

「大商大の鉄人」は恐れを知らない。試合前のブルペン。春山が目慣らしで打席に立つと、左肘のエルボーガードに直撃する“死球”を受けた。さらに、試合でも3回に正真正銘の死球。それでも1メートル77、90キロの主砲は「ボールは怖くない」と信念を曲げない。

死球の残像が残る5回2死一塁。左腕・岡本が投じた直球に踏み込んでフルスイング。左越え2ランに「打った瞬間行ったと思いました」。敦賀気比（福井）時代に出場した21年の明治神宮大会では左翼フェンス直撃の二塁打を放っており「家族とも“あの30センチを越えなアカンな”と。ちょっと成長したかなと思います」と笑った。

西武で活躍するOBの渡部に続く、右の大砲としてプロ注目の大学日本代表候補。初戦は単打1本に終わり「監督さんのズボンでいったら打てるんちゃうかな」と富山陽一監督から大会前に譲り受けていたズボンを着用。サイズは大きかったが、幸運を呼び込み「監督さんが近くにおるとか思ったら、気抜かれへんし」と感謝した。

7回コールド勝利で3年ぶりの8強進出。「明日も監督さんから頂いたズボンでいきます。ズボンパワー、絶対に書いてくださいね」。2つの“死球”を乗り越えた春山は、最後まで冗舌だった。 （柳内 遼平）

≪敦賀気比で甲子園2度出場≫

◇春山 陽登（はるやま・あきと）2004年（平16）12月10日生まれ、奈良県大和高田市出身の21歳。敦賀気比（福井）では3年春、夏に甲子園出場。大商大では2年秋にリーグ史上初の1試合3本塁打を記録。1メートル77、90キロ。右投げ右打ち。

▼東日本国際大・黒田（3打数無安打）いい選手はハードヒットや盗塁で秀でている。もっと積極的に取り組んでいかないといけない。