第175回『芥川賞』の候補作、5作品が11日に発表されました。芥川賞は、純文学の中・短編作品の中から最も優秀な作品に贈られる賞です。

＜第175回芥川龍之介賞候補作品＞

・小砂川チト『ゾンビ回収婦』

・鈴木涼美『悪い血』

・仁科斂『丹心』

・村司侑『ソリティアおじさんがいた頃』

・八木詠美『アンチ・グッドモーニング』

■小砂川チト『ゾンビ回収婦』

小砂川チトさん（36）は、岩手・盛岡市生まれ。2022年『家庭用安心坑夫』で第65回群像新人文学賞を受賞しデビュー。同作が第167回芥川賞候補、『猿の戴冠式』が第170回芥川賞の候補作に選ばれていて、今回で3度目のノミネートとなりました。

■鈴木涼美『悪い血』

鈴木涼美さん（42）は、東京都生まれ、神奈川・鎌倉市育ち。『ギフテッド』が第167回芥川賞候補、『グレイスレス』が第168回芥川賞の候補作に選ばれていて、今回で3度目のノミネートとなりました。

■仁科斂『丹心』

仁科斂さん（31）は、東京都生まれ、香港・上海・イギリス育ち。2024年『さびしさは一個の廃墟』で第56回新潮新人賞を受賞しデビュー。芥川賞は今回、初のノミネートとなりました。

■村司侑『ソリティアおじさんがいた頃』

村司侑さん（46）は、福岡県出身。2026年、同作で第131回文學界新人賞を受賞しデビュー。芥川賞は今回、初のノミネートとなりました。

■八木詠美『アンチ・グッドモーニング』

八木詠美さん（37）は、長野・長野市生まれ。2020年『空芯手帳』で第36回太宰治賞を受賞しデビュー。芥川賞は今回、初のノミネートとなりました。

芥川賞は7月15日に発表される予定で、贈呈式は8月下旬に都内で行われる予定です。