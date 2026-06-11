［再生の歩み 東日本大震災］

東日本大震災で壊滅的被害を受けた宮城県亘理町荒浜地区のノリ養殖が１５年の時を経て、皇室献上品に選ばれるまでに復活した。

地元の漁師５人が生産から加工・販売まで一貫して行う会社を作り、明治時代から続く地元の生業（なりわい）を立て直した。代表の菊地幹彦さん（６３）は「おいしいノリを後世に残したいとの一心だった」と胸を張る。（東北総局 木内惇平）

「阿武隈川から流れ込むミネラル分豊富な水が海水と混じり合って、おいしいノリができるんです」。収穫シーズンを終えた菊地さんは９日、出来上がったばかりのノリを片手に笑顔を見せた。パリッとした食感と、とろけるような滑らかな舌触りが自慢だという。

荒浜地区では、遅くとも明治時代にはノリ養殖が行われており、１９５０年代には約１００軒が従事。７０年代以降は衰退したが、平成に入っても数軒が伝統の味を守り続けていた。

２０１１年３月１１日、菊地さんは海から５００メートルほどの自宅に併設する工場でノリの加工作業をしていた。大きな揺れに「津波が来る」と直感し、妻暢子（のぶこ）さん（５８）と両親を車に乗せて近くの小学校に避難。校舎でカーテンにくるまりながら、暖房もない冷え切った夜を明かした。

数日後、自宅を見に行くと工場も含めて土台以外は津波で全て流されていた。数百台あった養殖用いかだと船も見当たらなかった。

町では３０６人（関連死含む）が犠牲になり、養殖仲間４人が命を落とした。残った仲間は３軒の４人。廃業も考えたが、「力を合わせて荒浜のノリを復活させよう」と励まし合った。

漁具を買い直し、翌年から養殖を再開した。その後増えた仲間１人も加わって、収穫作業を１人で行える専用収穫船を導入して共同で利用。１５年に「あらはま海苔（のり）合同会社」を設立し、品質管理や包装工程を一元化。質の高いノリを安定して出荷できるようになった。

海水温上昇の影響を受け、収穫量は以前より減ったが、全国的な不漁もあって単価が上がり、震災前の８割程度の売上高を確保している。県の品評会では２３年と今年、最高賞の「優賞」に入って皇室献上の栄誉に輝いた。

今年２月には、海藻類が吸収した二酸化炭素（ＣＯ２）をクレジット（排出権）化して売る「Ｊブルークレジット」の認証を取得した。ＣＯ２吸収や水質浄化など、海を健全に保つ働きを持つノリ養殖の価値を認識することが、漁場を守りながら養殖を続けていくことにつながると考えたからだ。

会社では現在、パートを含めて１８人が働き、地域経済を支える存在にもなっている。今月は春の収穫を終えて、夏の種付けが始まるまでの一息つける時期で、種付けが始まればまた翌春まで忙しい毎日が始まる。菊地さんは「おいしいと喜んでくれる皆さんの顔を思い浮かべると手は抜けない。荒浜のブランドを守るため、これからも頑張らないと」と気を引き締める。