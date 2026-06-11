フィギュアスケート男子で五輪２大会連続金メダリストの羽生結弦さんと、ＮＨＫ東日本大震災１５年震災伝承ソングで人気デュオ・ゆずと音楽家の原摩利彦氏が手がけた『幾重』とのコラボ企画が１１、１２日にＮＨＫ仙台「てれまさ」で放送される。それに先立ち、５月３１日には仙台市で羽生さんの取材会が行われた。３・１１から１５年。震災を経験した羽生さんが『幾重』とコラボレーションしたプログラムに込めた思いを語った。

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−１５年の中で、震災への気持ちの変化は。

「付き合い方がうまくなったとは思う。ちゃんと手を差し伸べられるようになった。過去の自分にはふたをしていた自分があるが、そういったものに対しても『大丈夫だよ』と言ってあげられるようになった」

−震災を経験していない世代へのメッセージは。

「つらい思いをそのまま伝えたいとは思っていない。それを無理やり提示することは伝承じゃない。こういうことがあったから、命を守る行動を学んだとということだけは伝えていくべき」

−この企画を通して自分の思いをどう見せた。

「（『幾重』は）傷と向き合う力、それとともに生きていくんだっていうメッセージ性がある楽曲。自分はこの楽曲を体で感じ取って視覚的に皆さんに届けることと、ただひたすら皆さんがいろんな傷と向き合いながら、抱えながら、でも未来に進んでいけるようにと祈りを込めた」

−演技構成は。

「コラボレーションを考えた時、もっと安全なプログラムにしようと思ったが、“幾重”にも重ねていく力強いもの、ゆずさんの声の穏やかさ、音程の高さも含めて、ジャンプで表現したいと思った」