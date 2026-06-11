第１７５回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が発表され、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭さん（４７）が、「青天」（文芸春秋）で初の直木賞候補に選ばれた。

同作は若林さんによる初の小説で、アメリカンフットボールに青春をかける高校生をいきいきと描き、２８万部のベストセラーとなっている。

同賞では、今年の山本周五郎賞を受けた蟬谷めぐ実さん（３３）の「見えるか保己一（ほきいち）」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、本屋大賞を過去に２度受賞している凪良（なぎら）ゆうさん（５３）の「多類婚姻譚（こんいんたん）」（講談社）もノミネートされた。選考会は７月１５日、東京・築地の新喜楽で。他の候補作は以下の通り。（敬称略）

芥川賞＝小砂川チト（３６）「ゾンビ回収婦」（群像５月号）▽鈴木涼美（４２）「悪い血」（文学界６月号）▽仁科斂（れん）（３１）「丹心（まごころ）」（新潮４月号）▽村司侑（４６）「ソリティアおじさんがいた頃」（文学界５月号）▽八木詠美（３７）「アンチ・グッドモーニング」（文芸春季号）

直木賞＝朝倉かすみ（６５）「けんぐゎい」（光文社）▽原田ひ香（５６）「＃台所のあるところ」（文芸春秋）