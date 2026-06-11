史上初の３か国共催となるサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会が、１１日（日本時間１２日）に開幕する。

史上最強の呼び声が高い「森保ジャパン」は前回大会に続いて世界を驚かせてほしい。

米国、カナダ、メキシコの１６都市で開催される今回のＷ杯は、出場チーム数が前回までの３２から４８へと大幅に増えた。１次リーグは４チームずつ１２のグループに分かれて戦う。３位でも決勝トーナメントに進める可能性がある。

決勝トーナメント１回戦は３２チームによって行われる。決勝まで進むチームは、１次リーグも含めれば計８試合を戦う。１か月以上にわたる長丁場だ。

夏の暑さや長距離の移動などもあり、選手の負担は大きくなる。控え選手も含め、チームの総合力が問われる大会となるだろう。

８大会連続出場の日本は、１次リーグでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。強豪ぞろいの厳しい組だ。

主力の三笘薫選手や南野拓実選手がけがで選外となったことは残念だが、メンバーの多くがドイツやイングランドなど欧州のトップリーグで活躍している。

選手層はかつてないほど厚く、誰が試合に出てもチーム力が大きく落ちることはないはずだ。

前回大会に続き指揮を執る森保一監督は、レベルアップした選手の能力を生かしつつ、攻撃と守備の連係に磨きをかけてきた。チームの成熟度では世界のトップに決して引けを取らない。

前回大会では、強豪のドイツやスペインを破り、世界に衝撃を与えた。過去に４度阻まれてきたベスト１６の壁を今度こそ突き破り、初のベスト８、さらにはその先へと駒を進めてもらいたい。

日本戦はテレビの地上波で生中継される。普段あまりサッカーになじみのない人も注目する試合になるに違いない。

前回大会優勝のアルゼンチンのメッシ選手、準優勝フランスのエムバペ選手ら、今回も豪華な顔ぶれがそろう。アフリカのカボベルデやカリブ海のキュラソーなど初出場のチームも多い。

米国とイランが戦闘終結への協議を続ける中、イラン代表団の一部に、米国からビザ（査証）が発給されないという問題も起きた。選手が政治的な対立に巻き込まれることがあってはならない。

中東情勢の混乱だけでなく、ウクライナでも戦火が続く。平和の祭典でもあるサッカーＷ杯の意義が、改めて問われている。