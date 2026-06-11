中国の習近平国家主席が７年ぶりに北朝鮮を訪問し、朝鮮労働党の金正恩総書記と会談した。

習氏には、北朝鮮に対する影響力を改めて誇示する狙いがあったとみられる。

だが、北朝鮮との関係改善を優先し、朝鮮半島の非核化を棚上げしたのだとすれば、問題だ。北朝鮮の核は、日本だけでなく、世界の脅威になりつつある。中国の姿勢は無責任極まりない。

会談で両首脳は、貿易の拡大のほか、軍事や科学技術分野での協力を強化する方針で一致した。

中国は長年、朝鮮半島の非核化を進める立場だった。７年前に習氏が訪朝した際も、米国との非核化協議の継続を金氏に促した。

しかし、今回の会談に関する中朝双方の発表には、非核化への言及がなかった。

中国は北朝鮮にとって最大の貿易相手国だが、新型コロナの発生後は、北朝鮮が国内での感染拡大を恐れて中国との交流を止めたため、両国間の貿易は減少した。

一方、北朝鮮は最近、ウクライナを侵略するロシアに急接近し、ロシアへの派兵や武器支援の見返りとして軍事技術の提供やエネルギー支援を受けたとされる。

習氏としては、これ以上露朝が距離を縮めた場合、北朝鮮への中国の影響力が低下しかねないといった焦りもあったのだろう。

習氏は、自らが新たな国際秩序の担い手であると世界に印象づけようとしている。先月は米露首脳を相次いで北京に招いた。９月には習氏が訪米するという。

トランプ米大統領はかねて米朝首脳会談に意欲的だ。習氏には、米朝の仲介を担う準備があると見せつける狙いもあったようだ。

他方、今回の会談は北朝鮮にとって思惑通りだったと言える。非核化に焦点が当たらず、「核保有国」の立場を既成事実化することに成功した、と考えている可能性がある。中国と様々な分野での協力を確認したことも成果だ。

会談で習氏は、中朝のいずれかが武力攻撃を受けた際の軍事支援を定めた中朝友好協力相互援助条約に触れ、今後、中朝両軍の交流を増やしていく意向も示した。

北朝鮮が中露両国の協力を得て核・ミサイルの能力を一段と向上させれば、東アジアの安全保障環境はさらに悪化しよう。

日本政府は自らの防衛力を強化することが急務だ。日米韓の安保協力を深める必要もある。トランプ氏に対しては、北朝鮮の核開発を安易に容認しないよう説得することも忘れてはならない。