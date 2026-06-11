フィギュアスケート男子で五輪２大会連続金メダリストの羽生結弦さんと、ＮＨＫ東日本大震災１５年震災伝承ソングで人気デュオ・ゆずと音楽家の原摩利彦氏が手がけた『幾重』とのコラボ企画が１１、１２日にＮＨＫ仙台「てれまさ」で放送される。それに先立ち、５月３１日には仙台市で羽生さんの取材会が行われた。３・１１から１５年。震災を経験した羽生さんが『幾重』とコラボレーションしたプログラムに込めた思いを語った。

３・１１から１５年。悲劇が襲ったあの日のことを、羽生さんが忘れたことは一度もない。鎮魂の思いを込め、ゆずと原氏がともに制作したＮＨＫ東日本大震災１５年震災伝承ソング『幾重』に合わせ、舞った。

「聞けば聞くほど、いろんな思いやいろんな人生が見えてくる。それに寄り添わなきゃと思った」

何層にも重なった水色と白の衣装で、時に繊細に、またある瞬間は力強く滑った。振り付けは羽生さんが手がけ、４種類の３回転ジャンプを組み込んだプログラム。「幾重にも重なるセッションがあって、僕の思いを重ねていこうと思った。少しでも平穏な未来が訪れるように、と祈りを込めた」。楽曲に想いを落とし込んだ。

つらい記憶があるからこそ、伝えられることがある。「自分自身が仙台という地で被災して、いろんな傷を抱えて生きてきたからこそ、重ねてきた１５年間を表現できると思った」。目を背けてきた過去もあったが、『幾重』を聞いて改めて向き合うきっかけに。「こんなことがあったと届けなきゃいけない義務がある」と顔を上げた。

五輪２大会連続金メダリストとして「自分の演技や活動が活力になるのであれば、できる限りのことはしたい」と語る。使命を感じながら、自分自身も一歩ずつ進む復興への道。「『幾重』を聞いて、自分も被災者の一人として勇気をもらう。いろんな方が僕と同じように、自分のスケートと楽曲で傷が優しくなれば」と柔らかな笑みを見せた。

「景色は変わってしまったけれども、変わったことによっていろんなものが守られていると、どんどん伝わっていけば」。自身の「第一言語」だというフィギュアスケートで、新たな世代へ伝承していく。