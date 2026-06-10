“あれこれ重ね着”は不要！【ROPÉ PICNIC】40代ママ店員さんに学ぶ「夏のワンツーコーデ」

アイテムをあれこれ重ね着するには厳しい夏は、トップスとボトムスのみを組み合わせたワンツーコーデを極めるのがシャレ見えの鍵になりそう。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の40代ママスタッフ・ayakaさんのワンツーコーデにフォーカス。ワンツーでも手抜きに見せず、どこか大人の品を感じられるスタイリングと着こなしのポイントを紹介します。

着映えるポロカラーカーディガンを潔く主役に

【ROPÉ PICNIC】「金ボタンフレンチスリーブポロカラーカーディガン」\5,489（税込）、「カナパ ベルト付きワイドパンツ」\5,995（税込）

ゴールドカラーのボタンが映えるカーディガンに、ワイドパンツをワンツーで。カーディガンは襟付きのポロカラーデザインにトレンド感があり、一点投入で着映えを狙えます。トップスがややコンパクトな分、ボトムスはキレイめなワイドパンツを選んでシルエットのバランスを整えるのが◎ 明るいベージュを面積の大きいボトムスに持ってくれば、軽やかさも演出できるはず。

きちんと見えガウチョパンツで抜け感をプラス

【ROPÉ PICNIC】「MIXヤーン片畦ドルマンニットプルオーバー」\4,495（税込・セール価格）、「カナパ ガウチョパンツ」\5,995（税込）

ドルマンスリーブのニットプルオーバーをガウチョパンツにタックインした、こなれ感漂う大人カジュアルコーデ。タック入りできちんと感があるガウチョパンツは、スカートのような華やかさとパンツとしての動きやすさを兼ね備えてくれそうな一本。足首が見える丈で抜け感を出しやすいのも魅力です。淡いベージュ × ブラックは色のコントラストが強くなりすぎず、全体を柔らかな雰囲気に。

甘さが香るレーストップス × バルーンスカート

【ROPÉ PICNIC】「カットレースポロトップス」\5,489（税込）、「バルーンスカート」\6,996（税込）

大人っぽさとフェミニンなテイストをミックスしたスタイリングが好みなら、こちらのコーデをお手本に。旬のレーストップスにロング丈のバルーンスカートという、上下ともに目を引くアイテムを合わせています。レースがのっぺり見せない柄の役割を担いつつも、素材に上品な透け感があることで全体が厚ぼったくなりすぎないのがポイント。ヘルシーな肌見せで季節感も醸し出してみて。

絵になるトップスにIラインを足してすっきり見え

【ROPÉ PICNIC】「バルーンペプラムブラウス」\4,499（税込）、「レースアイラインプリーツスカート」\6,490（税込）

1枚でウエストや腰回りのカバー役を任せやすいペプラムトップスは、薄着の夏に頼れる存在。甘口なデザインのため、色はブラックを選んで大人っぽく寄せています。シルエットが絵になるトップスを頼りに、ボトムスはIラインスカートを合わせてすっきり見えを狙ってみて。裾にレースの透け感があることで足元を軽やかに見せやすく、ダークトーンのワンツーコーデも重くなりすぎません。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。