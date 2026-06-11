カナダ-ウズベキスタン戦

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。初出場となるウズベキスタン代表の国際親善試合での振る舞いが、海外で話題となっている。

カナダ・エドモントンで現地1日に行われたカナダ-ウズベキスタン戦。W杯出場国同士の一戦に0-2で敗れたウズベキスタンだったが、試合後はロッカールームを綺麗に掃除。カナダへ「おもてなしありがとう！ W杯での健闘を祈ります」とのメッセージを残していた。

ドイツのスポーツ専門配信メディア「MAGENTA SPORT」は、公式インスタグラムを日本時間10日に更新。「こういうのがあるからサッカーが大好きなんだ ウズベキスタンとカナダのテストマッチ後、ウズベキスタン代表はエドモントンのスタジアムのロッカーをピカピカに掃除し、カナダ代表のW杯での健闘を祈って去った」として実際の写真を公開すると、ファンから様々な声が上がった。

「こういうフェアなW杯がいい！」

「ウズベキスタンは初めてのW杯。これからずっと出場することになって、こういうのがもっと見られるね」

「本来これが当たり前なんだけど、実際は珍しいんだよね」

2022年カタール大会では日本代表の美しいロッカールームが話題になった。



（THE ANSWER編集部）