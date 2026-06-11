◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が戸郷翔征投手（２６）の快投で今季初の単独首位に立った。初回からキレのある直球、フォークを中心に自己最多１４奪三振、２年ぶりの完封。１３４球を投げきって３勝目を挙げ、完全復活を印象づけた。打線も初回にノーヒットで先制するなど、着実に７点を積み重ね援護。これで２分けを挟み今季２度目の６連勝で貯金は最多の８。３年ぶりの交流戦勝ち越しも決まった。

エース・戸郷が帰ってきた。最後の打者を打ち取ると息を吐き、自然と笑みがこぼれた。７―０の９回２死一、二塁。最後の打者・村林を遊ゴロに打ち取った瞬間、肩の荷が下りた。捕手・大城と抱き合うと仙台のＧ党の歓声に包まれた。２４年８月１４日の阪神戦（東京Ｄ）以来となる完封勝利を挙げたエースは「２年ぶりの完封ですし自分の中では一つ目指していたところなので、できてよかった。自分のいいバロメーターになると思います」と笑った。

前回登板、長嶋茂雄さんの一周忌でもあった３日のオリックス戦（東京Ｄ）では危険球退場。「迷惑をかけたので」と気合十分で迎えた登板だった。初回先頭から３球で見逃し三振を奪うなど「一番はストライク先行でいけたことが大きい」とアクセル全開で５回には３者連続三振に仕留めた。

最速１４９キロを計測した直球は力強く、武器であるフォークもキレがあった。２２年８月１０日・中日戦の１２Ｋ（バンテリンＤ）を更新する自己最多の１４奪三振。「僕の中で一つ三振はいい指標だと思いますし１４個も取れたことは大きい。あとは１００球ちょっとで完封できるように、これも自分の勉強材料にできるかなと思います」と今後も見据えた。

今夏限りで母校・聖心ウルスラ学園の小田原斉（ひとし）監督が退任することが決まった。戸郷が「僕を育ててくれた監督」と語る恩師だ。昨年は不調もあり完投ゼロも２３、２４年は４完投とスタミナには自信がある右腕。「これだけ完投能力がついたのはウルスラのおかげ」と思い返す。

忘れられないのが２年夏の宮崎県大会３回戦だ。延長１１回１９１球完投。「監督は僕が投げている時はどんなピンチでも代えないと言ってくれていた。しんどいこともあったけど、あの時に最後まで投げきることはこんなに楽しいんだって感じた」。準決勝、翌決勝でも完投勝利。夏の甲子園出場を果たし、甲子園でも完投で初白星を上げた。エースとしてマウンドに立ち続けるという強い気持ちが芽生えたのは小田原監督のおかげ。この日も最後までマウンドに立ち続けた右腕は「僕の代で監督を甲子園に連れて行けたのは誇りに思う。最後の雄姿を飾ってほしい」。母校の今夏の活躍を願った。

チームは６月は負けなしで首位に浮上。お立ち台では「声援のおかげで６月負けなしです！優勝できるように頑張ります」と声を張り上げた。エースの復活がチームに光をともした。（水上 智恵）