◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス８―４ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）

オリックス・曽谷龍平投手（２５）は、ホッと息をついた。「（若月）健矢さんのリードを頭で考えて、自分の中で整理して投げることができました」。最速１５１キロの直球を軸に組み立て、５回までは完全投球。４失点したが、プロ入り最多となる１２５球を投げ抜いた。自身２度目の完投勝利。４勝目をつかんだ。

大舞台での経験も成長に変えた。２月のＷＢＣ宮崎合宿では、ダルビッシュ（パドレス）がアドバイザーとして参加。日米通算２０８勝のレジェンドからは、データを投球につなげることを学んだ。「特長をしっかりと出せるように。ここはこういう数字だから、直した方がいいよ」。ブルペンではトラックマンの数値に基づいたフィードバックを受け、持ち球をより客観視できるようになった。打ち取る確率を上げる投球について、より深く考えるきっかけにもなった。

奈良の出身地にちなみ、今季より「斑鳩が誇る宝刀」の横断幕も完成した。実家に帰省した年末年始ですら、朝食の前後にストレッチを行う努力家。「そこが僕の詰めの甘さでした」と、９回２死からオスナに浴びた２ランを反省した。チームを３カードぶりの勝ち越しへ導き、曽谷は２５年から交流戦４連勝。プロ４年目左腕は、さらなる高みに行く。（南部 俊太）