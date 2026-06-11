◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほペイペイ）

阪神・藤川監督は、感情を抑えることができなかった。１点を追う７回１死一塁。二盗を試みた熊谷のアウト判定に対し、２度目のリクエストを要求した。長い審議の末、判定は変わらず。直後にベンチを飛び出し、鬼の形相で審判団に詰め寄った。

「勝負ですから。みんな全力で戦っているのがプロ野球。こういうことはチームの代表として」。リプレー検証後に異議申し立てを行ったことで、ＮＰＢでは現役時代を通じ、初の退場処分。ベンチ内のホワイトボードを強くたたき、怒りをぶちまけた。

阪神の監督が退場したのは、１３年８月２３日の中日戦（ナゴヤＤ）の和田豊以来。その和田ヘッドコーチが１１年ぶりに代行で指揮を執った。６試合を残し、交流戦優勝の可能性が消滅。５日ぶりにセ・リーグ首位からも陥落した。指揮官は「終わったこと。前向きにあすを戦う」と言葉を並べたが、後味の悪さだけが残る完敗だった。（中野 雄太）