◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・近藤が、２打席連続アーチで試合を決めた。５回に勝ち越しソロを放ち、７回１死二塁だ。右翼席へ１２号２ラン。「最高の結果になった」と喜んだ。５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で死球を受けた右足首付近の状態は万全ではないが、９日の阪神戦（みずほペイペイＤ）で復帰。２戦３発の大暴れだ。

交流戦前の日本ハム戦から６カード連続勝ち越し。セ・リーグ完全制覇へ、残すはヤクルト戦のみとなった。天才打者が中心に座る強力打線。昨年のセ王者・阪神に２試合で９本塁打と猛威をふるった。「近藤の打撃は聞かないでください。評論できない。レベルが違いすぎて…」と小久保監督も敬意を表すほどだ。

ＷＢＣ日本代表では１３打数無安打と苦しんだが、いよいよ本領発揮。「優勝を狙える位置にいますので、（交流戦）残り４試合頑張りたいなと思います」と、お立ち台でファンに力強く約束した。４連勝で交流戦の首位をキープ。１２球団最多の１０度目の優勝が近づいている。（島尾 浩一郎）