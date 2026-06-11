◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス８―４ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）

今季初めて８イニング目に入り、オリックス・曽谷は１週間前を思い出したはずだ。３日の巨人戦（東京Ｄ）は２点のリードを守り、７回を１失点で交代。リリーフした椋木が８回、丸に逆転のグランドスラムを浴びた。

椋木は降板後、ロッカーにいた曽谷の元へ直行した。「本当にごめん」。視線を落とすと、１学年上の先輩右腕は正座してひたすら謝っていた。「１４３試合、こういう日もあります。気にしないでください」。笑顔をつくり、悔しさを共有した。勝ち星が消えたことより、ブルペンに負担をかけたことへの責任を感じていた。

謙虚さと向上心を忘れないプロ４年目。宝刀スライダーに磨きをかけ、同時にフォークにも目を向けた。「２種類あった方がいいんじゃない？」と助言をくれたのが、投手として尊敬する九里。握りを聞き、アレンジし、５月から１３０キロ台前半の遅い落ち球を試している。エースの宮城は不在。頼りになる男が、軸に座る。（長田 亨）