４人組ガールズボーカルグループ・Ｂｅ―ｒａｙの新曲「Ｕｎｂｒｅａｋａｂｌｅ」（１２日配信リリース）が、女子７人組ラグビーの国内トップ大会「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ２０２６」の応援ソングに決まったことが９日、分かった。このほど、スポーツ報知の取材に応じ、意気込みなどを語った。

初のスポーツ大会の応援ソング抜てきに４人も喜びがあふれた。Ｍｉｃｈｅｌｌｅ（１４）は「自分の曲が応援ソングになるとは本当に信じられないし、本当に光栄です」。幼少期の頃にラグビーの体験にも行っていたというＥｍｉ（１７）は「またラグビーに携われるのはうれしいです」と笑みを浮かべた。

同曲はどんな困難や痛みの中でも、折れずに前へ進もうとする意志を描いた楽曲。日本ラグビー協会も「大会に関わる全ての人を勇気づけ、背中を押してくれると考え、今シーズンの大会応援ソングとして起用させていただくこととなりました」と起用の理由を明かす。大会を盛り上げるのにぴったりな一曲にＣｏｃｏｍｉ（１５）は「この曲で表情からも皆さんにパワー、元気を与えたいなって思っています」と意気込み。Ｈｉｎａｔａ（１５）も「４人が１つになって、私たちはずっと前に向かって進んでいくよっていう（思い）を込めながらパフォーマンスしたい」と続いた。

４人はこれまで、サッカーやラグビー、バレーボールなど１５回もスポーツの試合でパフォーマンスを経験。数多くの試合で選手の背中を押してきたことが今回の大役につながった。特にデビュー前の昨年４月には、米大リーグのドジャース戦前の米国国歌斉唱にも抜てきされ、注目を浴びた。Ｅｍｉは当時を振り返り「緊張しすぎて歌えないかもってすごい心配したんですけど、歌い始めた時に会場が一つになった感じやファンの皆さんに声をかけてくださった時のことがすごくうれしかったし、忘れられない大事な経験にもなった」と語る。

スポーツが大好きな４人はプロ野球でのパフォーマンスも夢見ている。Ｃｏｃｏｍｉは通っている学校の先生がジャイアンツファンだと明かし「いずれは東京ドームの巨人戦でも歌いたいです」と４人で声をそろえた。

デビュー１周年を前に大きな変化もあった。「美麗―Ｂｉ ｒａｙ―」からＢｅ―ｒａｙへ改名も発表。４人が音楽を通して一つになって重なることで、それぞれの光が強く輝いていくという意味を込められた。Ｍｉｃｈｅｌｌｅは新たな名前も気に入っているようで「『かっけえ』と思いました（笑）。一人一人の輝きを見せている名前だと思います」と胸を張る。心機一転、新たな名前をひっさげ、さらなる飛躍を目指す。Ｈｉｎａｔａは「２年目からは、１年を通して学んできたことを全力で出したいし、個性を大事にこれからも光を放っていきたい」と意気込んだ。