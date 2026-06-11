【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

日本代表は１０日、米ナッシュビル郊外でオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けた本格的なトレーニングを開始した。冒頭１５分の公開後は、非公開で戦術面などを確認。ＭＦ堂安律は「アメリカに入って、もう一個ギアを上げないと、緊張感もピリッとさせながら、やっていかないといけないと選手間で話し合いながら、今日は非常にいい練習ができたと思います」と充実した表情を浮かべた。

前日のオフには疲労回復につとめ、街の散策にも出かけた。しかし頭の中は、常にＷ杯のことだった。「基本的にはＷ杯の話をしながら、抜くとは言え、抜き切ってもダメなので。（吉田）麻也君とか（南野）拓実君に話を聞いたり、（遠藤）航君と話したり。いろんな近い選手とコミュニケーションとりながら、どうやったら初戦、１００パーセントのギアを入れられるかを話していた」。経験豊富な選手たちの視点から、過去大会との雰囲気の違いなども聞き出したという。

堂安にとって、初戦のオランダ戦では、ＰＳＶでプレーした時代の元チームメートとの再会する。前線のＦＷハクポ（現リバプール）、ＦＷマーレン（現ローマ）については「コーディ（ハクポ）も、マーレンも、一発の力があると感じていますし、仕掛けとか崩しとかよりもシュートがうまいイメージが共通してある。フィニッシュの精度がいのは一緒に練習して感じていたところ」と語り、自由に足を振らせないことの重要性を説いた。一方で右サイドでコンビを組んだ経験のある攻撃的右サイドバックのＤＦダンフリーズについては「ノーコメントで」と語らなかった。

メキシコ・モンテレイでの事前キャンプは、個人のコンディションを上げていく意味もあったが、ここからは完全に本番モード。「ピリッとさせる雰囲気は大事。（ミスなどを）許してはいけないところは、チームメート内で妥協してはいけない。どうしても森保ジャパンは８年間かけてやっているので、選手も距離感が近く、（厳しい要求を）言えない関係になっちゃうところもある。そこを強くもう一回、要求し合う。僕の場合なら（長くともにプレーする）板倉滉でも（遠藤）航君でも、要求し合うことは大事。僕はオープンですし、そういった話し合いはチームで進めたい」とうなずいた。