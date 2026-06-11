練習中は笑顔も見せていた遠藤。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　北中米ワールドカップに向けて調整中の日本代表は、６月８日にメキシコのモンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルに入った。

　翌９日はオフとなり、10日にトレーニングを再開した。

　アイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイでの事前合宿は全て別メニューだった遠藤航は公開された限りでは全体練習に参加していた。
 
　だが、練習後、キャプテンは一言だけ、「途中までやって、最後は（状態を）確認した」とコメント。足早に取材エリアを立ち去って行った。

　まだフルメニューをこなせていないようで、４日後のオランダ戦出場は厳しいかもしれない。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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