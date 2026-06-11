「途中までやった」主将の遠藤航はフルメニューをこなせず…オランダ戦まであと４日、出場は厳しいか【日本代表】
北中米ワールドカップに向けて調整中の日本代表は、６月８日にメキシコのモンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルに入った。
翌９日はオフとなり、10日にトレーニングを再開した。
アイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイでの事前合宿は全て別メニューだった遠藤航は公開された限りでは全体練習に参加していた。
だが、練習後、キャプテンは一言だけ、「途中までやって、最後は（状態を）確認した」とコメント。足早に取材エリアを立ち去って行った。
まだフルメニューをこなせていないようで、４日後のオランダ戦出場は厳しいかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
翌９日はオフとなり、10日にトレーニングを再開した。
アイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイでの事前合宿は全て別メニューだった遠藤航は公開された限りでは全体練習に参加していた。
だが、練習後、キャプテンは一言だけ、「途中までやって、最後は（状態を）確認した」とコメント。足早に取材エリアを立ち去って行った。
まだフルメニューをこなせていないようで、４日後のオランダ戦出場は厳しいかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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