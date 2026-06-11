「途中までやった」主将の遠藤航はフルメニューをこなせず…オランダ戦まであと４日、出場は厳しいか【日本代表】

「途中までやった」主将の遠藤航はフルメニューをこなせず…オランダ戦まであと４日、出場は厳しいか【日本代表】