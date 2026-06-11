【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は、米ナッシュビル郊外でオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けた本格的なトレーニングを開始した。気温３５度の炎天下の中、練習を終え、２度目のＷ杯となるＭＦ伊東純也（ゲンク）は「メキシコと変わらず暑かった」としながら、「施設も良く、芝も良かった。オフ明けなので、しっかり練習できた」と充実した表情で話した。

８日の米国での直前合宿から合流するＭＦ南野からも、この日練習前のミーティングで全体に対し、話があったと伊東は明かした。「いろんな選手とコミュニケーションを取っていると思うし、練習前に拓実がミーティングの時に話したりしていたが、ずっと一緒にやってきた仲間なので、いてくれるのは個人的にもうれしい。『チャレンジャーだから（積極的に）やっていこうというような、士気を上げる感じのことを言っていた」と振り返った。さらに、南野の話について「最初はちょっと笑いを誘いながら、その後はシリアスに話していた。彼の人柄もあっていい感じになっていたと思います」と語った。