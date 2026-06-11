東野幸治＆Snow Man渡辺翔太、MC番組復活「W杯」直前2時間SP ゲストにM!LK曽野舜太など
【モデルプレス＝2026/06/11】東野幸治とSnow Manの渡辺翔太がMCを務めるフジテレビ系バラエティ番組『この世界は1ダフル』（読み：このせかいはワンダフル）が、6月11日20時から2時間スペシャルとして放送される。
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今回は、開幕を6時間後に控える「FIFAワールドカップ2026」をより楽しむための企画が盛りだくさん。スタジオゲストの佐藤栞里、曽野舜太（M!LK）、野呂佳代、中嶋優月（櫻坂46）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、河井ゆずる（アインシュタイン）とともに、サッカーが好きな人も全く知らない人も楽しめる2時間スペシャルでお届けする。
恒例のランキング企画では「スポーツ好き外国人1万人が選んだすごい日本人サッカー選手BEST10」を発表。東野が「あまりスポーツを見る機会がないという人でも『FIFAワールドカップ』が始まったら楽しめる構成になっている！」と語る通り、ワクワク・ドキドキの名場面が盛りだくさんとなっている。
BEST10には、堂安律、鎌田大地、香川真司、中田英寿、さらにMCの渡辺も憧れる強気発言が話題の本田圭佑らがランクイン。また、59歳の現在も現役プレーヤーとして活躍する三浦知良の伝説のプレーも紹介。東日本大震災の復興支援チャリティーマッチで見せたゴールシーンについて、当時の日本代表監督アルベルト・ザッケローニ氏が「人生で初めてゴールを決められてうれしかった」と語る伝説のプレーを振り返る。
さらに番組では、日本代表が初めて出場した1998年のフランス大会から、今回の2026年大会まで8大会連続出場するまでに至った数々の歴史的瞬間をプレーバック。2010年の南アフリカ大会で本田と遠藤保仁が見せた伝説のフリーキックや、2022年大会で世界中が衝撃を受けた“三笘の1ミリ”など、日本中が歓喜に沸いた歴史的瞬間が続々と登場する。
また、過去の大会の試合の中から厳選したハプニング映像を紹介。サッカーでは御法度の思わず手が出てしまった試合展開や、選手同士のユニフォーム交換シーンなどに、Aぇ! groupの末澤誠也と佐野晶哉がアテレコに挑戦する。「FIFAワールドカップ2026」の開幕目前、サッカー初心者の渡辺らと一緒にサッカーの魅力に迫る。（modelpress編集部）
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◆東野幸治＆渡辺翔太MCバラエティ番組「この世界は1ダフル」2時間SP放送
今回は、開幕を6時間後に控える「FIFAワールドカップ2026」をより楽しむための企画が盛りだくさん。スタジオゲストの佐藤栞里、曽野舜太（M!LK）、野呂佳代、中嶋優月（櫻坂46）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、河井ゆずる（アインシュタイン）とともに、サッカーが好きな人も全く知らない人も楽しめる2時間スペシャルでお届けする。
BEST10には、堂安律、鎌田大地、香川真司、中田英寿、さらにMCの渡辺も憧れる強気発言が話題の本田圭佑らがランクイン。また、59歳の現在も現役プレーヤーとして活躍する三浦知良の伝説のプレーも紹介。東日本大震災の復興支援チャリティーマッチで見せたゴールシーンについて、当時の日本代表監督アルベルト・ザッケローニ氏が「人生で初めてゴールを決められてうれしかった」と語る伝説のプレーを振り返る。
◆東野幸治＆渡辺翔太「W杯」の歴史を振り返る
さらに番組では、日本代表が初めて出場した1998年のフランス大会から、今回の2026年大会まで8大会連続出場するまでに至った数々の歴史的瞬間をプレーバック。2010年の南アフリカ大会で本田と遠藤保仁が見せた伝説のフリーキックや、2022年大会で世界中が衝撃を受けた“三笘の1ミリ”など、日本中が歓喜に沸いた歴史的瞬間が続々と登場する。
また、過去の大会の試合の中から厳選したハプニング映像を紹介。サッカーでは御法度の思わず手が出てしまった試合展開や、選手同士のユニフォーム交換シーンなどに、Aぇ! groupの末澤誠也と佐野晶哉がアテレコに挑戦する。「FIFAワールドカップ2026」の開幕目前、サッカー初心者の渡辺らと一緒にサッカーの魅力に迫る。（modelpress編集部）
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