W杯初戦迫る遠藤航、初のスパイク姿で練習合流も参加メニューは「途中まで」
北中米ワールドカップに臨む日本代表は10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで本格始動した。報道陣に公開された冒頭15分間のメニューにフル参加していたMF遠藤航(リバプール)が練習後、取材エリアに姿を見せ、参加メニューについて「途中まで一緒にやった」と明かした。
遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールでは実戦復帰しないまま日本代表に合流。5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦(◯1-0)で先発出場したが、左足の別箇所に違和感を覚えたとしてハーフタイムに途中交代していた。その後、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプでは全体練習に加わらず、今月8日のリカバリー練習で初めて合流していた。
遠藤はW杯初戦オランダ戦を4日後に控えたこの日、初めてスパイク姿で全体練習に参加。「途中まで」練習に参加した後は「(コンディション)確認」を行ったという。森保一監督は7日に行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチ後、遠藤の状態について「W杯開幕戦(初戦)でプレーできる」と話していたものの、14日のオランダ戦の出場可否は依然として不透明のままだ。
(取材・文 竹内達也)
遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールでは実戦復帰しないまま日本代表に合流。5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦(◯1-0)で先発出場したが、左足の別箇所に違和感を覚えたとしてハーフタイムに途中交代していた。その後、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプでは全体練習に加わらず、今月8日のリカバリー練習で初めて合流していた。
(取材・文 竹内達也)