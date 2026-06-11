東京で看護師として働いていたが競輪選手の父から勧められていたボートレーサーへ転身。赤松は4月29日の地元オールレディース開幕戦でデビュー初勝利を挙げ、後半9Rも1着。初勝利まで207走を要したが、1日に2勝も奪取した。

「（1着を）ずっと獲れそうで獲れなかったので、やっと獲れたっていう思いと、安心しました」

この日は父もナイターレースで1着を奪取。赤松家にとってメモリアルな1日になった。自身は「神戸に行って、おいしいご飯を食べてリフレッシュしました」。趣味の旅行で初勝利のお祝いをし、英気を養った。プロデビューから1年半が経過した。

「充実しています。いろいろな出合いがあったり、毎日考えて乗ったりしていろいろな発見がある。落ち込んだりもするけど、毎日刺激がある感じで楽しい」

身近にはスターへの道を歩む先輩がいる。

「目標とする選手は井上遥妃さん。ペラも一緒に叩いたり、いろいろと教えてもらっています」

そして「諦めない気持ちは人一倍強いかなって思っています。A級に上がって長く活躍できる、みんなに憧れられるレーサーになりたい。まずは初めての予選突破が目標です！」と力を込める。今後の活躍に期待しよう。

◇赤松 咲香（あかまつ・さやか）2002年（平14）2月14日生まれ、高知県香南市出身の24歳。徳島支部の135期生として24年11月に鳴門でデビュー。好きな食べ物はシャインマスカットなどフルーツ、すき焼き。推しは3人組バンドの「マルシィ」。1メートル56、血液型B。