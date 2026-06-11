岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は11日、開幕する。12R初日特選は北日本から大量5人がエントリー。別線勝負を選択したことで変則の細切れ戦に。本命には中部代表の山田諒を指名。単騎だが流れに乗っての一撃で地元の意地を見せつけたい。

北日本5車は桜井―小松崎と、嵯峨―五日市―川津の“青函ライン”に分かれて戦う。もう一つのラインは石塚―神田の近畿勢。初戦は中部単騎となった山田だが、細切れ戦なら出番も回ってくるだろう。二次予選以降につながる一撃に期待だ。小松崎、五日市への＜2＞＜7＞、＜2＞＜9＞が読みスジ。

＜1＞嵯峨昇喜郎 大垣終わりに練習メニューを変えたら、久留米は全くダメでした。疲れ自体は抜けていると思う。脚の感じを確かめたいので、別線自力で。

＜2＞山田諒 弥彦は相手（深谷知広）が強過ぎた。状態的には変わりなし。調子はあまり良くないです。岐阜ではまだ優勝がない。単騎で自力。力を出し切る。

＜3＞石塚輪太郎 3月くらいから腰痛が落ち着いて、練習量を増やしてから成績もいい。ストレスなく走れています。自力で。

＜4＞小川真太郎 松戸が終わってから右腿を肉離れしてしまって…。走ってみないと分からないですね。1人で。

＜5＞桜井祐太郎 直前は原大智さんの結婚式でハワイに行って、一昨日（8日）に帰国。その前にけっこう練習できたので大丈夫だと思う。岐阜は初めて。別線自力で。

＜6＞川津悠揮 初日特選を走れるのは大きい。副支部長の公務で忙しかったけど、空いてる時間で練習はしてきたので大丈夫。嵯峨君と桜井君が別線でやるなら、青函ラインで青森勢へ。

＜7＞小松崎大地 青森は腰痛で欠場。まだ少し痛みは残っているけど、走るからには関係ないので。桜井君の番手に付きます。

＜8＞神田紘輔 宇都宮記念が寺崎君の3番手でひどい目に遭った。練習できたし調子は上向きだと思う。石塚君に任せます。

＜9＞五日市誠 名古屋も感じは悪くなかったし、練習もできた。嵯峨君へ。