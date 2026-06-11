尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」は4日目を迎える。4走オール3連対のチームセンプル小坂尚哉が、得点率トップに浮上した。本日9Rは首位通過を狙う走りとなる。注目12Rは、井口佳典が巧妙なイン逃走で予選ラストを白星で締めくくる。

3日目終了時点で井口は6・00で20位タイ。前半5Rの成績が気になるところだが、いずれにしてもインで後手に回るケースは考えにくい。鋭発はお約束。速攻即決とみた。ライン後に伸びる山田康が全速で強襲。丸野が角度良く艇団を割ってくるか。稲田は地元の意地をみせたい。

＜1＞井口佳典 整備して足は良くなってますよ。十分レースできる感じにはなってる。

＜2＞稲田浩二 足は2日目とそう変わらず普通くらい。悪いところはなくてレースはできる感じです。

＜3＞山田康二 しっかり伸びに寄せて、上にはいると思います。ただ、もうちょっとスムーズさを求めた方が底上げできると思う。

＜4＞大峯豊 ペラを叩いて試運転の感じは良かったけど、本番はニードル調整を間違えてました。

＜5＞丸野一樹 ペラを叩き変えて、出足、乗り心地は良くなってました。

＜6＞吉田拡郎 エンジンに合わせてペラ調整をしたんだけど、良くなかった。全体的に足落ちしてました。