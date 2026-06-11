ナイターで開催される玉野競輪のG3「車輪疾駆の風々杯」が11日、幕を開ける。12Rの特選は纐纈洸翔を中心視したが、岩谷拓磨や徳島勢も侮れない。

航続距離の長さなら岩谷が一番だが、前回の状態がイマイチで強気には推せない。1番車で前々に攻める纐纈を中心に推した。状態は不安だが坂口が懸命に続くとみた。ダッシュ強烈な岩谷や、木村―阿竹の徳島勢も怖い。好調の木村が自力含みで攻めれば阿竹に好展開も。大森の出方に注。

＜1＞纐纈洸翔 股ずれの影響で、いい感覚で踏めていなかったが、練習でモガいた感じはスピード感とか悪くなかった。自力自在。

＜2＞阿竹智史 状態を戻すために神経系の治療と練習をやっている。木村君が頑張ると言うので任せる。

＜3＞中村圭志 最近は流れがいい。今回は新車を試してみる。岩谷君へ。

＜4＞岩谷拓磨 しっかりケアできたし、体の調子的には前回よりもいい。自力。

＜5＞大森慶一 点数ほど脚が仕上がっている感じはない。前回と変わらない。前でやれることをやる。

＜6＞三宅達也 前回後は次の日から練習した。せっかく特選に乗れたので頑張ります。徳島勢へ。

＜7＞坂口晃輔 最近は自転車が流れるようになっていたが、股にできものができて5月は自転車に乗れなかった。直前は乗れたけど、走ってみないと分からないですね。纐纈君に。

＜8＞佐々木雄一 3場所目の自転車がなじんできたのと、乗り方を意識して進みが良くなった。大森君に任せる。

＜9＞木村隆弘 いい流れをしっかりとモノにできている。任せてもらえたし、自在に何でもやる。