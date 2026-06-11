ドジャース戦を報告

米大リーグ・ドジャース戦を最前列で観戦した女子ゴルフ元賞金女王に注目が集まっている。自身のインスタグラムで「最高な時間でした」と報告。ファンからは「ユニホームお似合いです」といった声があがった。

ドジャースタジアムのネット裏で観戦していたのは2007年の賞金女王で、24年シーズンで第一線を退いた上田桃子。7日（日本時間8日）までカリフォルニア州のリビエラCCで行われた全米女子オープンで解説・リポートを務めていた。

フリーマンの背番号「5」のユニホーム姿の上田は「現役離れて以降ずっと応援しているドジャース 最高な時間でした」と至福の表情。山本由伸投手が登板した6日（同7日）の本拠地エンゼルス戦を観戦し、一塁側の最前列から山本の登板の様子や、塁上の大谷翔平投手の姿を写真に収めていた。

「浮かれポンチなのはこの日だけなのですんません」と結び、「#まずは形から入るタイプです #非現実 #ドジャース勝利」といったハッシュタグを添えた投稿には、ファンからもコメントが相次いでいる。

「最高の席ですね」

「背番号5ってところがイイですね」

「ユニホームお似合いです かわいい」

「楽しそうです」

「最高なご褒美ですね」

「ユニホームはフリーマンなんですね」

「フリーマンね 分かりますわ」

他にもスタジアム内で撮影した、全米女子OPに出場した小祝さくらや竹田麗央との3ショット撮影も公開。充実のオフとなったようだ。



（THE ANSWER編集部）