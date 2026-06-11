６月１１日にデビュー２９周年を迎えたボーカル＆パフォーマンスグループ・ＤＡ ＰＵＭＰがこのほど、デイリースポーツなどの取材に応じ、８月８日の埼玉・戸田市文化会館を皮切りに行われるツアーへの意気込みや、来年の３０周年を含めた今後の構想などを語った。

１９９７年にＩＳＳＡら沖縄出身の４人でデビュー。２００８年に現メンバーが加入し、０９年には「Ｕ．Ｓ．Ａ」が大ヒット。その後はメンバーの変遷を経て、２１年に現在の６人体制となった。２９年間の歴史を知るＩＳＳＡは「一番は感謝。ファンのみなさま、自分の家族や仲間、そういう人たちがいての２９年、そして３０年への道のり」と感謝を語る。

変化を経ても、ストリートから出てきた原点は変わらない。「僕らが一番重きを置いているのはライブ。恩返しの気持ちで迎えられたら」と熱い思いを寄せる。今回のツアーでは９７年から０５年の楽曲中心に歴史をたどり、来年の３０周年へつなげていく。

“祭り”はそれでは終わらない。「再来年の３１年目に何か面白いことができればね。今まで携わってきたアーティストと一緒に」と“ＤＡ ＰＵＭＰフェス構想”もぶち上げた。