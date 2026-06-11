長友佑都が日の丸ヘアバンド姿の理由を明かす

北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルにあるナッシュビルSCのトレーニングセンターで初の練習を開始した。

DF長友佑都は、日の丸ヘアバンド姿で登場。練習後に取材に応じ、「ナッシュビルに入って、ワールドカップの熱量といよいよ感が出てきたので。ちょっと気合入れて、今日つけたいなっていうところで」と着用に至った心境を明かした。

日本から出発して初となる9日のオフを経て、休養十分で再開されたこの日のトレーニング。左足首の違和感で調整が遅れていたMF遠藤航がスパイク姿で合流したほか、サポートプレイヤーのDF吉田麻也、メンターとして合流したMF南野拓実を含む計28人がグラウンドに姿を見せた。チームは同14日にアメリカ・ダラスで行われるグループステージ初戦のオランダ戦に向け、引き締まった表情で調整を進めた。

長友は特注で日本から持ち込んだというヘアバンドの着用タイミングについて「全然考えてなかった」としつつも、「締めなきゃいけないとき。今日の練習も、すごく締まった、ワールドカップらしい練習ができたなっていう印象ですね」と、チームの空気感を変える最高の間合いだったと振り返る。

人生で初めて着用したというヘアバンドの機能性については「日焼け止め塗って、汗出るとけっこう目に染みるんですよ。今日つけてやったんですけど、1回も染みなかったんで。うわぁかなりいいなと思って」と絶賛。「本当はね、鉢巻きつけたいんですけどね。感触良かったんで、試合でも状態良ければつけたいなと思ってます」と、本大会でのトレードマーク化も見据え、オランダ戦へ向けて闘志を燃やしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）