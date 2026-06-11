【Ｗ杯】「親父は孫にメロメロ」次男明かした森保監督の素顔「めっちゃ普通の人」…「孫パワー」送る！ １５日未明の初戦オランダ戦へ

サッカーのＷ杯北中米大会は日本時間１２日に開幕する。日本代表で史上初めて２大会連続で指揮する森保一監督（５７）の次男、人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「ＬＩＳＥＭ（リゼム）」の圭悟さん（３２）がスポーツ報知の単独インタビューに応じ、「世界一」の偉業に挑戦する父の素顔を明かし、激励のメッセージを送った。（取材・構成＝岩原 正幸）

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圭悟さんが日本で見ていた前回カタール大会は１６強だった。「熱くなれる最高な試合を見せてくれました」。帰国後は、「普段と同じように『あ、お疲れさまでした』くらいの感じでした」という。父の続投が決まったのはその後だ。「『もう一回チャレンジする』と家族ＬＩＮＥで報告が来ました」。さらに４年、日の丸を背負う大仕事を受けた父に対し、「もう一回やるんだって思いました。さすがと感じました」と振り返る。

勝てば官軍、負ければ何とやら。ユーチューバーとして客観的評価はどうか。

「代表監督は大変な仕事。勝ったら称賛され、負けたら批判される、一番分かりやすい世界で生きている。もう（批判は）仕方ないなと」

良くも悪くも注目を浴びるポジションで、重圧は計り知れない。

「そこにチャレンジできる人は、本当にひと握りしかいない。偉大だなって。（２１年、Ｗ杯予選で）サウジアラビアに負けた時には僕にもアンチコメントが来ました。でも、それくらいみんなが注目しているんだなと思っていました」

圭悟さんは２３年末に３兄弟で最初に結婚式を挙げた。その時の父の涙が忘れられない。自身も現在２歳の息子の父。どんな時であれ、家族に心配をかけさせない姿勢を痛感した。

「結婚式はいつもと変わらず、普段通りの親父。前回Ｗ杯のアジア予選で追い込まれていた時も、僕たちの前ではめちゃくちゃ平常心。ちょっと涙もろい部分があるので結婚式では、泣いていましたが。たくさん愛情注いでもらって、感謝の気持ちがすごく出てきました。今、僕も息子がいるので、親の大変さをしみじみ感じています」

ユーチューバー活動には父の教え「楽しめ」が生きている。大学卒業後、海外で選手としてプレーしたが引退。発信する側へ転身を決断した際に、父に「自分でやるんだったら（失敗しても）ケツはふけよ」と後押しされた。

「最初の頃はほとんど収入がなく大変。ですが、その状況も楽しめたからこそ、継続して頑張ってこられた。『何事も楽しめ』。小さい頃から言われていました。サッカーも楽しんでやれと。僕の兄（翔平さん）、弟（陸さん）も海外でサッカー選手としてプレーしました。『世界に出ろ』という親父の教えから受けたものは少なからずある。世界が広がるとよく言うけど、本当に感じます」

２日のＷ杯事前合宿への出発前日（１日）に家族で日本料理店に集まり父を送り出した。

「めっちゃ普通。どんな時も僕たちの前では変わらない人なんです。その前（５月下旬）には、向こうは暑いからスキンケア用品がほしいというので渡しに行きました。『頑張ってね』『おう』。一瞬の会話でしたが、いつもと同じ。食事の時もサッカーの話はとくにはしませんでした」

カタールＷ杯の時には、いなかった孫の存在も監督業の励みになっている。

「親父は孫にメロメロ。前回はなかった“孫パワー”を今回送ろうかと。代表のエンブレムやユニホームを見ると『じいじ』って言うんです。これ見て頑張ってと、写真入りグッズも作って渡しました」

初戦は日本時間１５日未明のオランダ戦。日本中が早起きして見守ることになる。

「勝てば、前回みたいに勢いに乗ってくれる。選手たちも前回はもっといけたという感触はあったと思います。『新しい景色』は少しのぞけているんじゃないかな。僕もオランダ戦は現地に応援に行きます。相手は半端ないやつらばかりですが、今の日本代表ならやってくれる」

“じいじ”が描く最高の景色を現地で共有したい。

「今まで成し得なかった８強以上、その先の優勝まで行ってくれれば。難しい戦いになるとは思いますが、その状況を楽しみながら頑張ってほしい。一ファンとして全力で応援します！」

◆森保 圭悟（もりやす・けいご）１９９３年９月２２日、広島市生まれ。３２歳。Ｊ１広島の下部組織から流通経大進学。２０１６年に豪州の２部に当たるエッジワースでプレー。１８年にフィリピン、１９年はドイツ５部クラブでプレーし、同年引退。２０年から広島下部組織時代の仲間と３人でＬＩＳＥＭ（リゼム）を結成し、サッカー系ＹｏｕＴｕｂｅｒとして活動。その後、兄・翔平さん（３４）と弟・陸さん（２５）がメンバーに加わる。チャンネル登録者数は現在３２万人を超える。

◆森保家 本人、妻と３男の５人家族。マツダ（広島の前身）在籍時の９１年に長男・翔平さん、９３年「ドーハの悲劇」の年に次男・圭悟さん、２０００年に三男・陸さんが誕生。３兄弟とも広島の下部組織でプレー。翔平さんはＪ２讃岐に在籍経験があり、陸さんは７人制サッカー（ソサイチ）の日本代表とサッカー一家でもある。森保監督の弟・洋さん（５４）はデフサッカー男子育成代表の監督。

【取材後記】圭悟さんの幼い頃の話を聞き、森保監督が第２次政権で見せている“見守り方”のマネジメントに通じるものがあると感じた。幼稚園で広島のスクールに入ったが、サッカーのことは父からはあまり言われたことはないという。大学卒業後、Ｊクラブに入団がかなわなかった時も「海外に出ていろんなことを吸収するのはいいよ」と、ずっと言われたことで海外挑戦を決断したと明かした。

見守りつつも、芯はブレないのが森保流。細かい指導はコーチ陣に全て任せているように見えても、意見を聞きながら最終決断は自ら行う。圭悟さん自身も、海外挑戦、ユーチューバー転身と決断し、将来は「息子にも留学とかさせてあげたい」とも。世界を広げてくれた父に感謝しながら、自らも教えを継承していくのだろう。（岩）