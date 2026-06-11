広瀬すず、スポーツに燃えるプライベート明かす 大技披露で「決まったな！」
俳優・広瀬すずが、11日より放送の三井不動産TVCMシリーズ「三井のすずちゃん」『スーパープレイ』篇に出演。全編グリーンバックで行われた撮影では、「これで合っているのかな」「大丈夫かな」と不安を抱きつつも、持ち前の演技力を駆使して想像で“サッカー技”を披露した。
【動画】スゴイ！見事な”サッカー技”を披露した広瀬すず
本CMは、広瀬が“三井のすずちゃん”となり、三井不動産のさまざまな街づくりや施設、不動産デベロッパーの枠を超えた新しい取り組みを紹介していくCMシリーズ。今回は日本橋を舞台に、街中で軽やかなリフティングを披露する不思議な広瀬の姿を映し出したCMに仕上がっている。
インタビューでは、“サッカー技”を披露した広瀬に、プライベートでのスポーツエピソードを質問。バスケットボールの印象が強い広瀬だが、最近はサッカー観戦もしているそうで、「学生時代にサッカーをやっていた人が周りに多くて、“今日チケットが余ってるんだけど、行く？”と言われてついていったのが、初めて試合を観に行ったきっかけでした。静岡出身なので、子どもの頃からサッカーは馴染みがある環境でしたし、兄もサッカーをやっていたので、遠い存在ではなかったです」とサッカーへの思いを明かした。
さらに、「日本代表戦を観た時に“こんなに面白いんだ”と圧倒されて、スポーツ観戦が大好きなんだと気づいてからは、行ける時は現地に行って、行けない時はテレビで観るようになりました」と話し、最近サッカーのブラジル戦を観に行ったエピソードも披露。観戦では、「喉が潰れるかと思いました（笑）。会場にいる皆さんの熱量や、広い会場で全員が声を出して選手の皆さんを称えて、日本のスポーツに対する情熱や敬意を一気に感じられる空間が大好きで、とても気持ちが高まりました」と熱く語った。
スポーツ観戦でのマイルールや応援スタイルについては、とにかく応援する気持ちと、かなり喋ることだと明かし、「バスケもサッカーも、野球もたまに観に行くのですが、会場が盛り上がると、それだけで私もうわーっと楽しくなるタイプなので。ルールがどうこうというよりは、とにかくずっと盛り上がってる状態になってしまうので、多分一緒に行く友達には“うるさいな”と思われていると思います（笑）。帽子をかぶっていても、脱いでわーってやりたくなっちゃうタイプなので（笑）。全力スタイルです」と笑顔をみせた。
また、自身でもスポーツに励むという広瀬に、最近「大技が決まったな」と思った瞬間を質問。「定期的に仲間たちとバスケットボールをしているのですが、経験者がほとんどいなくて、3ポイントシュートが入っても手を挙げて自主申告制みたいな感じなんです（笑）。みんなルールがよくわかっていない中でも“とりあえず楽しいからやろう”という感じで、バスケやテニスなどスポーツをいろいろやっています。経験者じゃないと届きづらい遠くからのシュートが連続で入ると、“今のはスリーだよね！”と自主申告制じゃなくてみんなに言ってもらえて（笑）。連続で決まると、その日のヒーローみたいな気分になれて、すごく気持ちよかったです。スポーツはやっぱり気持ちいいですね。“決まったな！”と思いました」と仲間とスポーツを楽しむ様子も明かした。
【インタビュー】
――本日の撮影はいかがでしたか？印象的なシーンがあればお聞かせください。
（全編合成の撮影だったため）いい意味でやりきった感がないというか（笑）。「これで合っているのかな」「大丈夫かな」と少しドキドキしていたのですが、完成したものを見た時に、自分自身が気持ち良くなりそうだなという感覚がありました。普段の撮影とは全然違ったのでどのカットも印象的というか。「面白かったな、どうなるんだろう」という思いの方が大きかったです。
――全編合成の撮影だからこその難しさもあったんですね。
そうなんですよ。「これ？どれ？」みたいな不安もありつつ（笑）。お手本の映像も拝見したのですが、かなり高度な技が多かったので完成が楽しみです。
――本CM内で「街って、みんなのためのフィールドかもしれない」というメッセージがでてきますが、広瀬さんがこれから挑戦してみたい“新しいフィールド”はありますか？
大きな変化を日常生活に取り入れることが意外となくて。「自分はこういうスタイルだ！」というものが、この何十年変わっていない気がするので、もっと人から影響を受けながら、いろいろなことに興味を持ってみたいです。趣味があまりないので、アクティブに友達と過ごしたり、リフレッシュできる環境を作ったりとか。これまでは新しい刺激よりも安心できる場所を優先していたのですが、最近は周りの方からいただく刺激や環境に自ら飛び込んで挑戦してみたいと、だんだん年齢を重ねてきて思うようになりました。近場で「今からご飯に行こう」とか「買い物しよう」といったことも今までは1人だったのですが、最近はフットワーク軽く友達と行ってみることが増えて。安心できる場所で飛び込むことはできていますが、これからは旅行でもいいですし、今まで行ったことのない街や知らない場所にも行ってみたいなと思っています。
――CM内で“三井のすずちゃん”が、宮本恒靖さんとのフリースタイル対決で大技を披露していましたが、最近「大技が決まったな」と思ったエピソードがあれば教えてください。
定期的に仲間たちとバスケットボールをしているのですが、経験者がほとんどいなくて、3ポイントシュートが入っても手を挙げて自主申告制みたいな感じなんです（笑）。みんなルールがよくわかっていない中でも「とりあえず楽しいからやろう」という感じで、バスケやテニスなどスポーツをいろいろやっています。経験者じゃないと届きづらい遠くからのシュートが連続で入ると、「今のはスリーだよね！」と自主申告制じゃなくてみんなに言ってもらえて（笑）。連続で決まると、その日のヒーローみたいな気分になれて、すごく気持ちよかったです。スポーツはやっぱり気持ちいいですね。「決まったな！」と思いました。
――本CM内では、広瀬さんがスーパープレイを街中で繰り出す非日常的な演出がありましたが、日常の中で「特別に感じる場所」や、「気分が切り替わるような街やスポット」はありますか？
一番安心して気分がリセットされる場所は完全に家です（笑）。その中でも、デトックスすることが自分にとって良いリフレッシュになるなと思うようになってきました。最近はよもぎ蒸しにハマっていて、週に1回行くようにしています。そこに行くと、体内に溜まっていたものが感情も含め何もかも出ていくような感覚があって、すごくリセットされるんです。気分も変わりますし、吸収しやすい状態になっているような感覚もあって、ぐっすり眠れるようにもなりますし。「今週も頑張ろう！」と思えるような感覚が気持ち良くて、最近の特別な場所はよもぎ蒸しです。
――広瀬さんといえばバスケットボールの印象がありますが、最近はサッカー観戦もしているとお聞きしました。サッカー観戦をするようになったきっかけと観戦時のエピソードがもしあれば教えてください。
学生時代にサッカーをやっていた人が周りに多くて、「今日チケットが余ってるんだけど、行く？」と言われてついていったのが、初めて試合を観に行ったきっかけでした。静岡出身なので、子どもの頃からサッカーは馴染みがある環境でしたし、兄もサッカーをやっていたので、遠い存在ではなかったです。日本代表戦を観た時に「こんなに面白いんだ」と思いました。バスケもそうですが、スポーツ観戦が大好きなんだと気づいてからは、行ける時は現地に行って、行けない時はテレビで観るようになりました。最近はサッカーのブラジル戦を観に行ったのですが、喉が潰れるかと思いました（笑）。会場にいる皆さんの熱量や、広い会場で全員が声を出して選手の皆さんを称えて、日本のスポーツに対する情熱や敬意を一気に感じられる空間が大好きで、とても気持ちが高まりました。
――スポーツ観戦時のマイルールや応援スタイルはありますか？
もう、応援する気持ちだけです（笑）。試合を観ている時、かなり喋るんです。バスケもサッカーも、野球もたまに観に行くのですが、会場が盛り上がると、それだけで私もうわーっと楽しくなるタイプなので。ルールがどうこうというよりは、とにかくずっと盛り上がってる状態になってしまうので、多分一緒に行く友達には「うるさいな」と思われていると思います（笑）。帽子をかぶっていても、脱いでわーってやりたくなっちゃうタイプなので（笑）。全力スタイルです。
――本CMのOA日から4年に一度の国際大会が開催されます。メディアの取り上げや街の賑わいなど、日々ボルテージが高まっておりますが、広瀬さんが（他スポーツ含め）ファンの一体感や熱狂・高まりを感じる場面はありましたか？
オリンピックを観に行った時は、街ごと盛り上がっている景色は、「人生で見られてよかったな」と感じました。子どもの頃は、テレビで放送されていたら観る程度で、積極的に追いかけることはあまりなかったんです。でも大人になると楽しみにしていることが増えてきました。各種目で選手の皆さんが頑張っている姿や、「金メダルを獲得した」「こんなプレーがすごかった」といったニュースを見ると、元気をもらえるというか、同世代の選手の方もいらっしゃって、「すごいな」という感情とともに現地で初めて観戦した時の熱量というか。自分たちだけではなく、世界中が盛り上がっている感覚は忘れられないです。スポーツが好きでよかったなと思いました。選手の皆さんのああいう姿は、ほかに代えられないくらい本当に素敵だと思うので、今回のワールドカップもすごく楽しみにしています。
【動画】スゴイ！見事な”サッカー技”を披露した広瀬すず
本CMは、広瀬が“三井のすずちゃん”となり、三井不動産のさまざまな街づくりや施設、不動産デベロッパーの枠を超えた新しい取り組みを紹介していくCMシリーズ。今回は日本橋を舞台に、街中で軽やかなリフティングを披露する不思議な広瀬の姿を映し出したCMに仕上がっている。
さらに、「日本代表戦を観た時に“こんなに面白いんだ”と圧倒されて、スポーツ観戦が大好きなんだと気づいてからは、行ける時は現地に行って、行けない時はテレビで観るようになりました」と話し、最近サッカーのブラジル戦を観に行ったエピソードも披露。観戦では、「喉が潰れるかと思いました（笑）。会場にいる皆さんの熱量や、広い会場で全員が声を出して選手の皆さんを称えて、日本のスポーツに対する情熱や敬意を一気に感じられる空間が大好きで、とても気持ちが高まりました」と熱く語った。
スポーツ観戦でのマイルールや応援スタイルについては、とにかく応援する気持ちと、かなり喋ることだと明かし、「バスケもサッカーも、野球もたまに観に行くのですが、会場が盛り上がると、それだけで私もうわーっと楽しくなるタイプなので。ルールがどうこうというよりは、とにかくずっと盛り上がってる状態になってしまうので、多分一緒に行く友達には“うるさいな”と思われていると思います（笑）。帽子をかぶっていても、脱いでわーってやりたくなっちゃうタイプなので（笑）。全力スタイルです」と笑顔をみせた。
また、自身でもスポーツに励むという広瀬に、最近「大技が決まったな」と思った瞬間を質問。「定期的に仲間たちとバスケットボールをしているのですが、経験者がほとんどいなくて、3ポイントシュートが入っても手を挙げて自主申告制みたいな感じなんです（笑）。みんなルールがよくわかっていない中でも“とりあえず楽しいからやろう”という感じで、バスケやテニスなどスポーツをいろいろやっています。経験者じゃないと届きづらい遠くからのシュートが連続で入ると、“今のはスリーだよね！”と自主申告制じゃなくてみんなに言ってもらえて（笑）。連続で決まると、その日のヒーローみたいな気分になれて、すごく気持ちよかったです。スポーツはやっぱり気持ちいいですね。“決まったな！”と思いました」と仲間とスポーツを楽しむ様子も明かした。
【インタビュー】
――本日の撮影はいかがでしたか？印象的なシーンがあればお聞かせください。
（全編合成の撮影だったため）いい意味でやりきった感がないというか（笑）。「これで合っているのかな」「大丈夫かな」と少しドキドキしていたのですが、完成したものを見た時に、自分自身が気持ち良くなりそうだなという感覚がありました。普段の撮影とは全然違ったのでどのカットも印象的というか。「面白かったな、どうなるんだろう」という思いの方が大きかったです。
――全編合成の撮影だからこその難しさもあったんですね。
そうなんですよ。「これ？どれ？」みたいな不安もありつつ（笑）。お手本の映像も拝見したのですが、かなり高度な技が多かったので完成が楽しみです。
――本CM内で「街って、みんなのためのフィールドかもしれない」というメッセージがでてきますが、広瀬さんがこれから挑戦してみたい“新しいフィールド”はありますか？
大きな変化を日常生活に取り入れることが意外となくて。「自分はこういうスタイルだ！」というものが、この何十年変わっていない気がするので、もっと人から影響を受けながら、いろいろなことに興味を持ってみたいです。趣味があまりないので、アクティブに友達と過ごしたり、リフレッシュできる環境を作ったりとか。これまでは新しい刺激よりも安心できる場所を優先していたのですが、最近は周りの方からいただく刺激や環境に自ら飛び込んで挑戦してみたいと、だんだん年齢を重ねてきて思うようになりました。近場で「今からご飯に行こう」とか「買い物しよう」といったことも今までは1人だったのですが、最近はフットワーク軽く友達と行ってみることが増えて。安心できる場所で飛び込むことはできていますが、これからは旅行でもいいですし、今まで行ったことのない街や知らない場所にも行ってみたいなと思っています。
――CM内で“三井のすずちゃん”が、宮本恒靖さんとのフリースタイル対決で大技を披露していましたが、最近「大技が決まったな」と思ったエピソードがあれば教えてください。
定期的に仲間たちとバスケットボールをしているのですが、経験者がほとんどいなくて、3ポイントシュートが入っても手を挙げて自主申告制みたいな感じなんです（笑）。みんなルールがよくわかっていない中でも「とりあえず楽しいからやろう」という感じで、バスケやテニスなどスポーツをいろいろやっています。経験者じゃないと届きづらい遠くからのシュートが連続で入ると、「今のはスリーだよね！」と自主申告制じゃなくてみんなに言ってもらえて（笑）。連続で決まると、その日のヒーローみたいな気分になれて、すごく気持ちよかったです。スポーツはやっぱり気持ちいいですね。「決まったな！」と思いました。
――本CM内では、広瀬さんがスーパープレイを街中で繰り出す非日常的な演出がありましたが、日常の中で「特別に感じる場所」や、「気分が切り替わるような街やスポット」はありますか？
一番安心して気分がリセットされる場所は完全に家です（笑）。その中でも、デトックスすることが自分にとって良いリフレッシュになるなと思うようになってきました。最近はよもぎ蒸しにハマっていて、週に1回行くようにしています。そこに行くと、体内に溜まっていたものが感情も含め何もかも出ていくような感覚があって、すごくリセットされるんです。気分も変わりますし、吸収しやすい状態になっているような感覚もあって、ぐっすり眠れるようにもなりますし。「今週も頑張ろう！」と思えるような感覚が気持ち良くて、最近の特別な場所はよもぎ蒸しです。
――広瀬さんといえばバスケットボールの印象がありますが、最近はサッカー観戦もしているとお聞きしました。サッカー観戦をするようになったきっかけと観戦時のエピソードがもしあれば教えてください。
学生時代にサッカーをやっていた人が周りに多くて、「今日チケットが余ってるんだけど、行く？」と言われてついていったのが、初めて試合を観に行ったきっかけでした。静岡出身なので、子どもの頃からサッカーは馴染みがある環境でしたし、兄もサッカーをやっていたので、遠い存在ではなかったです。日本代表戦を観た時に「こんなに面白いんだ」と思いました。バスケもそうですが、スポーツ観戦が大好きなんだと気づいてからは、行ける時は現地に行って、行けない時はテレビで観るようになりました。最近はサッカーのブラジル戦を観に行ったのですが、喉が潰れるかと思いました（笑）。会場にいる皆さんの熱量や、広い会場で全員が声を出して選手の皆さんを称えて、日本のスポーツに対する情熱や敬意を一気に感じられる空間が大好きで、とても気持ちが高まりました。
――スポーツ観戦時のマイルールや応援スタイルはありますか？
もう、応援する気持ちだけです（笑）。試合を観ている時、かなり喋るんです。バスケもサッカーも、野球もたまに観に行くのですが、会場が盛り上がると、それだけで私もうわーっと楽しくなるタイプなので。ルールがどうこうというよりは、とにかくずっと盛り上がってる状態になってしまうので、多分一緒に行く友達には「うるさいな」と思われていると思います（笑）。帽子をかぶっていても、脱いでわーってやりたくなっちゃうタイプなので（笑）。全力スタイルです。
――本CMのOA日から4年に一度の国際大会が開催されます。メディアの取り上げや街の賑わいなど、日々ボルテージが高まっておりますが、広瀬さんが（他スポーツ含め）ファンの一体感や熱狂・高まりを感じる場面はありましたか？
オリンピックを観に行った時は、街ごと盛り上がっている景色は、「人生で見られてよかったな」と感じました。子どもの頃は、テレビで放送されていたら観る程度で、積極的に追いかけることはあまりなかったんです。でも大人になると楽しみにしていることが増えてきました。各種目で選手の皆さんが頑張っている姿や、「金メダルを獲得した」「こんなプレーがすごかった」といったニュースを見ると、元気をもらえるというか、同世代の選手の方もいらっしゃって、「すごいな」という感情とともに現地で初めて観戦した時の熱量というか。自分たちだけではなく、世界中が盛り上がっている感覚は忘れられないです。スポーツが好きでよかったなと思いました。選手の皆さんのああいう姿は、ほかに代えられないくらい本当に素敵だと思うので、今回のワールドカップもすごく楽しみにしています。