Snow Man目黒蓮、父への感謝を描き出す新CM完成 学生時代は宮岡大愛が続投
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、父の日である21日から全国放送される王子ネピアの新テレビCM「ネピア営業目黒くん 家族を想う篇」に出演する。「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」のイメージキャラクターである目黒ふんするネピア営業目黒くんの父親への感謝を描き出すCMとなっている。
【動画】Snow Man目黒蓮、父への感謝を描き出す新CM完成
本編では、“目黒くん”が大人になって働いたからこそ、子どものときには理解できなかった父親の行動が、家族のために頑張ってくれたからこその行動だったと気づくというストーリー。
くしゃみをする父にティシュを差し出すと同時に目黒くんがかけた「すごいよね」という言葉には、これまで父の努力に気づかなかったことへの恥じらいと、感謝、そして尊敬の念が込められている。「家族を想う、気持ちのそばに」というメッセージとともに、お互い不器用ながらも温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描き出す。
ネピア営業目黒くんは、仕事が終わって久しぶりに実家に帰っている途中で、同じく帰宅途中の父と偶然再会。歩く父の背中を見て、かつての父を思い返す。なんで朝あんなにうるさいのか。なんで同じことで怒られるのか。なんでいつも疲れているのか。かつて理解できなかった父の行動を思い出しながら、「でも、働いてみてわかった」と、社会人として働く自分と重ねあわせる。
これらの回想シーンでは、学生時代の目黒役として、事務所の後輩である宮岡大愛が出演している。大人になっても朝はつらいし、仕事は会社の中だけで完結するものではない、誰かのために頑張らなければならない日がある。
昔自分が冷ややかにみていた父の姿は、家族のために頑張って働いていたからこその行動だったのだと気づく。そのまま歩きながらくしゃみをする父に、“目黒くん”はそっとポケットティシュを差し出す。
目黒くんが父にかけた「すごいよね」という言葉には、これまで父の努力に気づかなかったことへの恥じらいと、感謝、そして尊敬の念が込められている。「家族を想う、気持ちのそばに」というメッセージとともに、お互い不器用ながらも温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描き出し、誰かを想って頑張るすべての人の日常に、ネピアはいつも寄り添い続けていることを伝えている。
【動画】Snow Man目黒蓮、父への感謝を描き出す新CM完成
本編では、“目黒くん”が大人になって働いたからこそ、子どものときには理解できなかった父親の行動が、家族のために頑張ってくれたからこその行動だったと気づくというストーリー。
ネピア営業目黒くんは、仕事が終わって久しぶりに実家に帰っている途中で、同じく帰宅途中の父と偶然再会。歩く父の背中を見て、かつての父を思い返す。なんで朝あんなにうるさいのか。なんで同じことで怒られるのか。なんでいつも疲れているのか。かつて理解できなかった父の行動を思い出しながら、「でも、働いてみてわかった」と、社会人として働く自分と重ねあわせる。
これらの回想シーンでは、学生時代の目黒役として、事務所の後輩である宮岡大愛が出演している。大人になっても朝はつらいし、仕事は会社の中だけで完結するものではない、誰かのために頑張らなければならない日がある。
昔自分が冷ややかにみていた父の姿は、家族のために頑張って働いていたからこその行動だったのだと気づく。そのまま歩きながらくしゃみをする父に、“目黒くん”はそっとポケットティシュを差し出す。
目黒くんが父にかけた「すごいよね」という言葉には、これまで父の努力に気づかなかったことへの恥じらいと、感謝、そして尊敬の念が込められている。「家族を想う、気持ちのそばに」というメッセージとともに、お互い不器用ながらも温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描き出し、誰かを想って頑張るすべての人の日常に、ネピアはいつも寄り添い続けていることを伝えている。