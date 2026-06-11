◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。現在４連勝中の右腕は日本人単独トップの７勝目、規定投球回（試合数×１イニング）到達、さらには打者として３試合ぶりの１２号アーチを狙う。ＰＮＣパークでは初登板となる。

４登板連続のリアル二刀流。日本人選手初のサイ・ヤング賞を目指す「投手・大谷」は今季、ここまで１０登板で６勝２敗、規定投球回未満も防御率０・７４はＭＬＢ全体の“隠れ１位”となっている。この日、７イニングを投げれば規定投球回に達することになる。前回３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦では６回２安打無失点で６勝目、打っても３安打５出塁と改めて異次元の力を発揮した。右手中指のマメを気にする場面もあったが、大きな影響はなさそうだ。

ただ、今回はイレギュラーな調整を強いられた。本来、ブルペン入りは登板２日前が基本だが、今回は８日（同９日）がピッツバーグへの移動日だったことなども関係し、７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦の試合後に異例のキャッチボールを実施。さらに登板前日の９日（同１０日）にはブルペンで２６球を投げ込んだ。いつものルーチンが崩れる中でも自身の投球を貫くことができるか、注目が集まる。

９日（同１０日）の敵地・パイレーツ戦ではサイ・ヤング賞争いを繰り広げるＰ・スキーンズ投手（２４）と今季初対戦。初めての投げ合いがお預けとなる中、打者として攻略したいところだったが、３打席で無安打に抑えられた。それでも、怪物右腕が降板した後の７回にセンター左へ適時二塁打、打者一巡で回ってきた１死満塁の打席で押し出し四球を選んだ。２打点を挙げ、球団５年ぶりとなる１イニング１０得点に貢献。大量リードの８回には代打を送られ、この日の二刀流出場に備えた。

打者としてはこれまで月別最多の６３本塁打を記録してきた得意の６月に、今季も打率４割４分８厘、１本塁打、６打点と好調を維持している。登板日の“自援護”アーチで投球にも弾みをつけられるか。