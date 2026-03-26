40・50代「パンツ暑い、、」→ こっちがいいかも！【ハニーズ】ひんやり涼しい「優秀ガウチョ」

湿度が高く汗ばむ季節、パンツが暑いと感じたことはありませんか？ そんな大人女性におすすめなのが、抜け感があり、風通しの良いガウチョパンツ。そこで今回は、【ハニーズ】で見つけた涼しい素材を使用したアイテムをピックアップしました。大人っぽいデザインと穿き心地の良さを兼ね備えたパンツは、この夏のヘビロテアイテムになる予感！

上品な雰囲気をまとう大人ガウチョ

【ハニーズ】「快適クールガウチョパンツ」\2,280（税込）

フェミニンなAラインシルエットを採用した、大人女性に似合う上品な雰囲気のガウチョパンツ。公式サイトで「接触冷感」と紹介されている通り、肌に当たるとひんやりするのが夏にうれしいアイテムです。さらに吸水速乾、UVカット、遮熱もあり、暑い夏にピッタリ。体のラインを拾いにくいゆったりシルエットで体型が気になる人にもおすすめです。

幅広い着こなしにマッチ

シンプルなデザインなので、さまざまなトップスと合わせやすく、きれいめからカジュアルまで幅広く楽しめそう。ウエストはゴムで、穿き心地もストレスフリー。合わせやすい無地4色と、アクセントになる柄物2色の全6色展開。おしゃれで快適な優秀パンツは、イロチ買いしたくなりそうです。

ひんやりサラサラのデニムガウチョ

【ハニーズ】「クールデニムガウチョ」\2,680（税込）

暑さを感じやすいデニム素材のボトムスは、夏に敬遠されがち。でもこのガウチョパンツは接触冷感付きで、「きれいな表面感でさらっとした肌触り」（公式サイトより）の綿混デニム素材を使用したひんやり涼しいアイテム。程よくボリューム感があり、足首が見える丈感で細見え効果も期待できそうです。

タックインしてメリハリのあるスタイリングに

程よくボリュームがあるシルエットなので、トップスはコンパクトなものを合わせるとバランス良く決まりそう。足元は華奢なシューズで引き算をして、デニムガウチョの存在感を引き立ててみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。