【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初練習を行った。

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練習開始前には、米・中部テネシー日本語補習校の子どもたち約９０人と交流し、記念撮影などを実施。同地在住で１月のポルトガル遠征でＵ―１７なでしこジャパンに選出されたＤＦ若月いずみ（米・テネシーサッカークラブ）も参加した。

子どもたちを代表して選手たちへメッセージを伝えた後、取材に応じ「子どもの頃からずっと見てきた代表の選手が、Ｗ杯という世界の舞台に挑むための準備でナッシュビルに来たということは人生で１回しかないことだなと思った。私たちの応援の熱さを感じてもらえたらいいなと思いました。大きな舞台で、チーム一丸となって全員で勝ち進み、代表の皆さんが楽しくプレーしてくれたらいいなと思います」と話した。

３歳から現地で暮らし、将来的な目標は女子Ｗ杯への出場。サイドバックが本職の若月は「プロになって、一番の目標はなでしこジャパンの選手になって、Ｗ杯の舞台で活躍すること」と、将来は同じ舞台を目指すことを誓った。