【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は、米ナッシュビル郊外でオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けた本格的なトレーニングを開始した。米国より合流し、このＷ杯に向けては選手たちをサポートする「メンター」を務めるＭＦ南野拓実は、練習最初のランニングには加わったが、その後のボール回しからは離れてサポート役として参加。この日は長友佑都、堂安律らのボール回しを輪の外から見つめ、ボール拾いも。さらにパスがつながり始めると「行くよ！ ここよ！」と声をかけて、練習の雰囲気を盛り上げた。

長く森保ジャパンで中心選手を担い、遠藤航が不在の昨年１０月ブラジル戦ではキャプテンも務めた南野。しかし昨年１２月に、左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂。Ｗ杯メンバー入りを果たすことは出来なかったが、森保一監督の強い要望でチームとともにＷ杯を戦うことが決まった。負傷後は「最初の数週間はつらかった。このＷ杯にかけてきた思いはあったので。そこから立ち直り、どう強くなっていくかを含め、（過去にケガをした）色々な選手を見てきた。Ｗ杯には間に合わなかったですけど、ここに来られたことに感謝して、日本がいい結果を出すために何か力になれればいい」と話していた。