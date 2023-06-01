「今日、遠藤いるぞ！」名波コーチのひと言に選手たちもが笑顔【日本代表】
2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施した。
メディアに公開された冒頭15分で印象的だったのが、名波浩コーチの声かけだ。ウォーミングアップ中、「今日、遠藤いるぞ！」と選手たちに伝え、笑いを誘った。
遠藤航は５月31日のアイスランド戦後に左足の違和感を訴え、事前キャンプ地のモンテレイでは４日間にわたって練習を欠席。コンディションが心配されていたものの、ナッシュビル移動後はピッチに姿を見せている。
現時点で回復具合の詳細は明らかになっていない。しかし、名波コーチが冗談を飛ばす場面もあり、チーム内の雰囲気は明るかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
メディアに公開された冒頭15分で印象的だったのが、名波浩コーチの声かけだ。ウォーミングアップ中、「今日、遠藤いるぞ！」と選手たちに伝え、笑いを誘った。
遠藤航は５月31日のアイスランド戦後に左足の違和感を訴え、事前キャンプ地のモンテレイでは４日間にわたって練習を欠席。コンディションが心配されていたものの、ナッシュビル移動後はピッチに姿を見せている。
現時点で回復具合の詳細は明らかになっていない。しかし、名波コーチが冗談を飛ばす場面もあり、チーム内の雰囲気は明るかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…