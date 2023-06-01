ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５９０ドル安 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式10日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均 50281.84（-590.27 -1.16%）
ナスダック 25374.88（-303.94 -1.18%）
CME日経平均先物 63995（大証終比：-345 -0.54%）
欧州株式10日GMT16:11
英FT100 10254.81（+27.48 +0.27%）
独DAX 24195.31（-237.75 -0.97%）
仏CAC40 8161.83（-41.60 -0.51%）
米国債利回り
2年債 4.125（+0.006）
10年債 4.528（+0.012）
30年債 5.008（+0.011）
期待インフレ率 2.349（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.076（+0.033）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.481（-0.006）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝91.17（+2.97 +3.37%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4152.60（-133.80 -3.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝62413.82（+297.47 +0.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1001万5546（+47735 +0.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50281.84（-590.27 -1.16%）
ナスダック 25374.88（-303.94 -1.18%）
CME日経平均先物 63995（大証終比：-345 -0.54%）
欧州株式10日GMT16:11
英FT100 10254.81（+27.48 +0.27%）
独DAX 24195.31（-237.75 -0.97%）
仏CAC40 8161.83（-41.60 -0.51%）
米国債利回り
2年債 4.125（+0.006）
10年債 4.528（+0.012）
30年債 5.008（+0.011）
期待インフレ率 2.349（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.076（+0.033）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.481（-0.006）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝91.17（+2.97 +3.37%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4152.60（-133.80 -3.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝62413.82（+297.47 +0.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1001万5546（+47735 +0.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ