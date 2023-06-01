NY株式10日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均　　　50281.84（-590.27　-1.16%）
ナスダック　　　25374.88（-303.94　-1.18%）
CME日経平均先物　63995（大証終比：-345　-0.54%）

欧州株式10日GMT16:11
英FT100　 10254.81（+27.48　+0.27%）
独DAX　 24195.31（-237.75　-0.97%）
仏CAC40　 8161.83（-41.60　-0.51%）

米国債利回り
2年債　 　4.125（+0.006）
10年債　 　4.528（+0.012）
30年債　 　5.008（+0.011）
期待インフレ率　 　2.349（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.076（+0.033）
英　国　　4.931（+0.028）
カナダ　　3.481（-0.006）
豪　州　　4.890（-0.029）
日　本　　2.679（+0.005）

NY原油先物7 26月限（WTI）
1バレル＝91.17（+2.97　+3.37%）
NY金先物8 26月限（COMEX)
1オンス＝4152.60（-133.80　-3.12%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝62413.82（+297.47　+0.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1001万5546（+47735　+0.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ