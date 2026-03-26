森保Jベースキャンプ初日に長友佑都が“新スタイル”で登場!! 練習にもヘッドバンド姿で参加
北中米ワールドカップに臨む日本代表が10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで本格始動した。グループリーグ初戦オランダ戦まであと4日。練習は冒頭15分間が報道陣に公開され、DF長友佑都(FC東京)が日の丸と「5」を刻んだハチマキ姿で登場した。
ベースキャンプ地での始動日に長友が動いた。練習冒頭で現地の子どもたちとの交流会が予定されていた中、長友は日本出発時同様にハチマキ姿で登場。日本出発時はハチマキに日の丸と「闘魂」の文字を刻んでいたが、この日は自身のトレードマークである「5」を刻み、5大会続けて背番号5で臨むW杯へのムードを煽った。
交流会では「闘魂」「侍魂」といった日の丸ハチマキを巻いた子どもたちの姿が何人も見られ、日本出発時からの“新長友スタイル”は早くも定着している様子。長友は練習が始まってもハチマキを外さずにウォーミングアップを行い、ときおり声を張り上げながらチームを盛り立てていた。
長友がW杯キャンプで装いを新たにするのは一つの風物詩だ。前々回大会のロシアW杯では、ベースキャンプ入りとともに「スーパーサイヤ人」にならった金髪姿で登場。前回カタール大会では初戦ドイツ戦の前日に髪を真っ赤に染め上げて前日練習を行っていた。今回は茶色混じりの黒髪なそのままに、日本文化のハチマキ姿で本番ムードに入った。
この日は左足の違和感で別メニュー調整が続いていたMF遠藤航(リバプール)もランニングやボール回しに参加。森保一監督が「W杯初戦ではプレーできる状態」と話していたとおり、順調な回復ぶりを見せた。
日本代表は8日、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイからナッシュビルに入り、同日は地元ナッシュビルSCの本拠地ジオディス・パークで公開練習を実施。7日にはU-19日本代表と35分×4本のトレーニングマッチを行っていたため、軽いリカバリーメニューにとどめ、9日は全体オフを取ったため、この日がベースキャンプ地での始動となった。
チームはオランダ戦前々日12日までベースキャンプ地で調整。13日に開催地のダラスで前日練習と公式会見を行った後、14日のオランダ戦に臨む。
(取材・文 竹内達也)
ベースキャンプ地での始動日に長友が動いた。練習冒頭で現地の子どもたちとの交流会が予定されていた中、長友は日本出発時同様にハチマキ姿で登場。日本出発時はハチマキに日の丸と「闘魂」の文字を刻んでいたが、この日は自身のトレードマークである「5」を刻み、5大会続けて背番号5で臨むW杯へのムードを煽った。
長友がW杯キャンプで装いを新たにするのは一つの風物詩だ。前々回大会のロシアW杯では、ベースキャンプ入りとともに「スーパーサイヤ人」にならった金髪姿で登場。前回カタール大会では初戦ドイツ戦の前日に髪を真っ赤に染め上げて前日練習を行っていた。今回は茶色混じりの黒髪なそのままに、日本文化のハチマキ姿で本番ムードに入った。
この日は左足の違和感で別メニュー調整が続いていたMF遠藤航(リバプール)もランニングやボール回しに参加。森保一監督が「W杯初戦ではプレーできる状態」と話していたとおり、順調な回復ぶりを見せた。
日本代表は8日、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイからナッシュビルに入り、同日は地元ナッシュビルSCの本拠地ジオディス・パークで公開練習を実施。7日にはU-19日本代表と35分×4本のトレーニングマッチを行っていたため、軽いリカバリーメニューにとどめ、9日は全体オフを取ったため、この日がベースキャンプ地での始動となった。
チームはオランダ戦前々日12日までベースキャンプ地で調整。13日に開催地のダラスで前日練習と公式会見を行った後、14日のオランダ戦に臨む。
(取材・文 竹内達也)