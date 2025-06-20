◇ナ・リーグ ドジャース12―3パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ペンシルベニア州南西部のピッツバーグは四季がはっきりし、6〜7月は降水量が多いのが特徴。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が「ピッツバーグに来ると、いつも雨に悩まされる」と回想したほどだ。

試合が激しく動いたのは雨がやんだ直後の7回だ。空には大きな虹が現れた。2安打と失策で勝ち越し、なお無死二塁。大谷は右腕ドテルの98・6マイル（約158・7キロ）を捉えて左中間へ適時二塁打を打ち返した。今季初対戦だった難敵スキーンズには3打席抑えられても、3試合連続安打へ伸ばした。

幸運の虹を味方につけて打者15人で36分間の攻撃。大谷も打者一巡後に押し出し四球を選んだ。1イニング10得点は21年6月2日のカージナルス戦以来5年ぶり。指揮官は大谷の一打に「Big Hit！」と目を細め、「いい四球を選び、打線が途切れずにつながり続けたことが良かった」と選手をねぎらった。猛攻の余韻残る中、大谷は10日（日本時間11日）に投打二刀流で7勝目に挑む。（小林 伊織）