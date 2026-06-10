私たちはストレッサーを受けると食欲がなくなったり、逆に食欲が増したりします。個人差や状況によっても異なりますが、うつ状態や不安などの強い精神的ストレッサーは食欲を減退させます。これは、ストレッサーによって交感神経が働き、血糖値が上昇したり、胃腸の働きが抑制されたりするためです。一方、同じストレッサーでもイライラしている時は、異常な食欲が出てしまいます。これは、ストレッサーで強まった交感神経を抑制するために、食べることで胃腸を動かして副交感神経の働きを強めようとしているのです。

食欲は、脳の中心部にある視床下部の摂食中枢と満腹中枢によって調節されています。これらの食欲に関する中枢が、ストレッサーや極端なダイエットによって上手く調節できなくなることや、偏ったボディイメージ、食物摂取への強いこだわりなど、さまざまな要因によって食行動の異常に発展することがあります。

本来、食欲減退や体重減少など、体に何らかの異常が出てくれば、きちんと食べようと病院に行ったり、薬を飲んだりするものです。しかし、食べることを拒否したり、むちゃ食いが止まらなかったりといった食行動に障害を持つようになると摂食障害になります。摂食障害は、「神経性やせ症（拒食症）」と「神経性過食症」の2タイプに分かれています。

神経性やせ症（拒食症）は、必要量に比べて過度に摂取エネルギーが少ないために低体重になります。体重へのこだわりから食事量を制限するようになることをきっかけに発症することが多いとされています。特に、若い女性に多く発症し、標準体重よりも30％以上の減少があったり、月経がなくなったりします。また、食後の嘔吐や下剤の使用などによる食べ物の意図的な排せつをともなうこともあります。神経性やせ症は、先進国でよくみられる障害で、「やせていることがよい」と考える文化がその背景にあると考えられています。

神経性過食症では、食欲がコントロールできず、むちゃ食いが起こります。体重のコントロールや肥満への恐怖から、食べ物の意図的な排せつをともないますが、やせには至っていない状態です。精神的ストレッサーがきっかけになる場合が多いといわれています。食後に意図的な排せつをともなわず、むちゃ食いをすることは「むちゃ食い障害」と呼ばれており、肥満につながるケースが少なくありません。ただし、これらの摂食障害は、厳密に区別することは難しく、それぞれ移行していく場合もあるそうです。（監修：健康管理士一般指導員）