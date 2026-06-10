

博多RED 麻辣もつ炊き餃子

やまやコミュニケーションズは、夏季限定メニューとして6月1日から10月31日までの期間、一部店舗を除く「博多もつ鍋やまや」各店で、「博多RED 麻辣もつ炊き餃子」と「旨辛もつ鍋」の提供を開始する。6月8日に行われたメディア向け試食会では、夏季限定で旨辛メニューを展開する背景、および「博多RED 麻辣もつ炊き餃子」と「旨辛もつ鍋」の特長について紹介した。



旨辛もつ鍋

「『博多もつ鍋やまや』では、もつ鍋業態をメインに展開しているが、猛暑日の増加や夏の暑さの長期化によって、この季節は鍋料理を食べる意欲が低下してしまう傾向にある。そのため、当店でも夏場に客足が減ってしまうという課題を抱えていた」と、やまやコミュニケーションズ 東日本外食事業部 事業部長の斎藤健二郎氏。「一方で、辛さや刺激によって食欲をそそる“旨辛メニュー”は、夏場でも人気を集めている。そこで今回、“夏こそ食べたくなる九州グルメ”をテーマに、旨辛に加え最近のトレンドである麻辣のしび辛を融合した新しい夏の定番として、『博多RED 麻辣もつ炊き餃子』と『旨辛もつ鍋』を提供する」と、夏季限定で旨辛メニューを開発した経緯について説明した。



やまやコミュニケーションズ 東日本外食事業部 事業部長の斎藤健二郎氏

「『博多RED 麻辣もつ炊き餃子』では、博多名物『炊き餃子』に、麻辣のしび辛と国産牛もつを組み合わせることで、定番の『炊き餃子』とは異なる新たな味わいを提案する。もつの甘みが溶け込んだ濃厚スープと合わせて、もちもち食感の餃子を楽しんでほしい。また、好みに応じて3段階まで辛さを選ぶことができるので、一度だけでなく、何度も足を運んで辛さの違いによる味の変化も体験してほしい」とのこと。「『旨辛もつ鍋』は、既存のもつ鍋の味噌スープをベースに、辛味噌を加えることで、熱い時期にも食べたくなる旨辛の味わいに仕立てた。当社のもつ鍋は国産牛もつを100％使っており、辛味噌がもつの甘味をしっかり引き立てている。さらに、アクセントとして花椒（ホアジャオ）を使い、しび辛の味わいも加えている」と、旨辛メニューのこだわりを教えてくれた。



博多RED 麻辣もつ炊き餃子（3辛）

「博多RED 麻辣もつ炊き餃子」は、博多名物「炊き餃子」を、痺れる辛味噌で仕上げた夏季限定メニューとなっている。もつの甘みが溶け込んだ豚骨スープに、もちもち食感の餃子とぷりぷりの国産牛もつを合わせた。濃厚な旨みと痺れる辛さが絡み合い、食べるほどにクセになる味わいの仕立てになっている。辛さを求める人は、「2辛」「3辛」への辛さ変更も可能なので、さらなるしび旨辛にチャレンジしてみては。



旨辛もつ鍋（調理前）

「旨辛もつ鍋」は、まろやかなこく味噌スープに辛味噌を加えた、旨辛仕立ての夏季限定もつ鍋。国産牛もつの甘みを引き立てる濃厚なコクに、アクセントで加えた花椒の香りと痺れる刺激が口の中に広がり、後味はすっきり。後を引く美味しさで、これからの暑い季節にこそ食べたくなる味わいに仕上げている。また、辛いもの好きの人に向けて、「大辛」も用意している。



一六八時間熟成明太

この他に、試食会では、「博多もつ鍋やまや」の定番・おすすめメニューとして「一六八時間熟成明太」と「明太フランス」も提供された。定番メニューの「一六八時間熟成明太」は、こだわりの「匠のたれ」で168時間熟成させた辛子明太子。コク深く豊かな風味とまろやかな旨みが味わえる。



明太フランス

おすすめメニューの「明太フランス」は、ライ麦と石臼で挽いた小麦粉を配合して作った特製パンに「やまやの辛子明太子」を贅沢に使用した明太フィリングをたっぷりと挟んだ。明太子の上品な辛味と、外はサクサク、中はモチモチっとしたパンの食感が楽しめる。「明太フランス」は、一部店舗を除いた「博多もつ鍋やまや」の物販、やまや直営物販店、やまや公式オンラインショップで販売している。



、冷やしごぼ天 五島うどん定食

なお、ランチタイムの夏季限定メニューとして、「冷やしごぼ天 五島うどん定食」を日替わりで展開する。同定食は、椿油を練り込んだ、細麺ながらコシのある五島うどんを使用。やまやの「うまだし」を使った、ほんのり甘みのあるつゆが、うどん本来の味わいを引き立てる。食欲が減退しがちな猛暑の時期でも、冷たい麺とあっさりとした「うまだし」で、さっぱりと食べられる一品となっている。サクッと香ばしいごぼ天と爽やかな香味野菜に温泉卵を絡めることで、まろやかなコクが味わえる。また、やまや自慢の辛子明太子を合わせることで、味の変化も楽しめる。

［小売価格］

博多RED 麻辣もつ炊き餃子：1340円

博多RED 麻辣もつ炊き餃子（2辛）：1390円

博多RED 麻辣もつ炊き餃子（3辛）：1440円

追加の炊き餃子（3個）：480円

旨辛もつ鍋：2400円

旨辛もつ鍋（大辛）：2500円

※もつ鍋は2人前から

追加の国産牛もつ：1480円

追加の野菜盛り合わせ：520円

追加のちゃんぽん麺：480円

雑炊：450円

冷やしごぼ天 五島うどん定食：1600円（ランチ）

※価格はエリアによって異なる

（すべて税込）

［発売日］6月1日（月）

やまやコミュニケーションズ＝https://www.yamaya.com/

博多もつ鍋やまやブランドサイト＝https://restaurant-yamaya.com/brand/motsu/