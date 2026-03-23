セ、パ両リーグは10日、5月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表した。セ・リーグでは阪神の高橋遥人投手（30）と佐藤輝明内野手（27）が選出された。2選手は3、4月度の同賞にも選ばれており、投手、野手ともに2カ月連続で同一チームから同じ選手が選ばれるのは、史上初となった。また、パ・リーグからは日本ハムの伊藤大海投手（28）と西武のタイラー・ネビン内野手（29）が選ばれた。

猛虎が誇る投打の軸が、快挙を成し遂げた。高橋、佐藤輝が5月度の月間MVP賞を受賞。投手、野手ともに2カ月連続で同一チームから同じ選手が選ばれるのは、史上初。セ界に強烈なインパクトを残した証だ。

「いろいろな準備がしっかりできている。あとは、周りのサポートのおかげです」

そう語った佐藤輝は5月度成績で打率・363、7本塁打、14打点を残した。野手部門で2カ月連続で月間MVPを受賞するのは、球団史上初。5月度の中で印象に残ったプレーには、倉敷で行われた5月19日中日戦の12号2ランを挙げた。「個人的におじいちゃん、おばあちゃんが来ていたので、すごくよかったなと思いました」。親族の前での活躍を喜んだ。

高橋の5月度は1完封を含む3勝で、防御率1・52だった。阪神投手の2カ月連続受賞は13年能見以来、4人目。「シーズンが進むにつれてパフォーマンスが上がる選手がいい選手で、頼られる選手。ここからもっとパフォーマンスを上げられるようにしていきたい」とシーズン終盤でのさらなる活躍を期した。 （松本 航亮）

○…セ・リーグの月間MVPは3・4月に続き投手の高橋（神）と打者の佐藤輝（神）が2カ月連続の受賞。投打の選手がそろって2カ月連続の受賞は、01年4、5月の投手・野口茂樹（中）と打者・ペタジーニ（ヤ）以来25年ぶり2度目。同一チームでは史上初となった。

▼日本ハム伊藤（24年9、10月度以来3度目の受賞）素直にうれしいです。真っすぐの強さがしっかり戻ってきたのが一番。2年連続14勝止まりなので、（17番の）背番号分は必ず勝ちたい。

▼西武ネビン（昨年5月度以来2度目。球団助っ人の複数回受賞は郭泰源、カブレラに続いて3人目）サイコウ。率直にうれしいし、チームの勝利に貢献できていて楽しい。（故障離脱中は）自宅のソファで見るのもつらかった。一日も早く戻れて良かった。