◇交流戦 阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日 みずほPayPay）

阪神・藤川球児監督（45）が10日ソフトバンク戦の7回に、就任2年目で初めて退場処分を受けた。熊谷の盗塁死についてのリプレー検証結果に異議を申し立てたため。球団監督の退場は2013年8月23日中日戦の和田豊監督（現ヘッドコーチ）以来。1点を追っていたチームは、指揮官を失った直後の守りで大きく崩れて2連敗を喫した。巨人に首位の座を明け渡し、2位に転落した。

ちょっと待ってくれと言わんばかりに、藤川監督が右手を挙げてベンチから歩み出た。首もかしげる。7回、熊谷の盗塁死でリプレー検証を求めたものの、判定が覆らなかった。その結果に、納得がいかない様子がありありと出ていた。

球審に詰め寄り言葉をかわす。20秒ほどのやりとりの中で退場を告げられたとみられる。ベンチに戻るやいなや、目に入ったホワイトボードを力いっぱい右手で叩いた。その後、審判による「退場」の説明が場内に流れた。

「審議の時間が長かった。アンパイアの方も迷いがあったと思うし、リプレーセンターも（判断が）難しかったと思うが、両チームは真剣にやっているから、こういうことはチームの代表として」

ベンチ裏に下がって敗戦を見届けた藤川監督は試合後、NPBでは現役時代にもなかった退場の経緯をそう説明した。熊谷の二盗は際どいタイミングで、検証に約4分を要したほどだった。1点を追う終盤での盗塁は、試合展開を大きく左右した。こうした事情から、「チームの代表」として行動に出た。

しかし、セ・パのアグリーメントによって、リプレー検証への異議は認められていない。これを破れば退場になることが明記されている。ルールを認識した上で抗議をしたことが、藤川監督の言葉から伝わった。

「勝負ですからね。みんなが全力で真剣に戦っているのがプロ野球の舞台。そういう時（退場）も時にはあるでしょう。冷静ではありました。審判の方に侮辱とかというつもりは一切ありません」

責任審判の福家三塁塁審は「アグリーメントに記載通り、異議申し立てはできない。その警告を2回した」と説明した。熊谷は「ギリギリの感じだった。そこはもう審判員の判断なので」と受け入れた。

6日の楽天戦では森下が球審への暴言により退場処分を受けたばかりだった。球団監督の退場は、13年8月23日中日戦の和田監督以来。その当事者だった和田ヘッドコーチに采配が委ねられたものの、指揮官を失ったチームは、7回の守りで大きく崩れた。2連敗で首位陥落。交流戦はこれで4勝8敗。8勝10敗だった昨季と同様に、苦しい戦いが続く。 （倉世古 洋平）

○…藤川球児監督（神）が10日、ソフトバンク2回戦（みずほペイペイドーム）で退場処分を受けた。7回の攻撃で、一塁走者が試みた盗塁がアウトの判定となり、リクエストによるリプレー検証でも覆らなかったことに対して抗議したため。阪神監督の退場は13年8月23日中日戦の和田監督（遅延行為）以来13年ぶり。藤川監督は四国・高知に在籍の15年に危険球での退場があるが、NPBでは現役時代を通じて初の退場となった。

○…セ・パ両リーグのアグリーメント（合意事項）には「リクエスト」の注意事項の1項目に「リプレイ検証による裁定は最終的なものであり、一切の異議申し立てや説明の要求は認められない。これに反した者と監督は試合から除かれる。」と記されている。