きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってややドル高の動きが見られる中、ポンドドルは一時１．３４ドル台に上昇していたものの、１．３３ドル台に伸び悩んでいる。一方、ポンド円は２１５円台に上昇後、２１４円台に伸び悩む展開。



来週の英金融政策委員会（ＭＰＣ）について、エコノミストからは、７対２で政策金利を据え置く可能性が高いとの見方が示されている。チーフエコノミストのピル委員、グリーン委員が、最近の発言から見てタカ派姿勢を維持しており、来週の会合で利上げに投票する可能性があるという。



ただし、大多数の委員は据え置きを支持するとみられ、短期金融市場では据え置くの確率を８８％で織り込んでいる。



今回の注目点は政策金利そのものよりも、「利上げを主張する委員が何人いるか」にある。もし、実際にピル委員とグリーン委員の２人が利上げ票を投じれば、市場に対して英中銀内には依然としてインフレ警戒派が存在するとのシグナルとなり、年後半の利下げ期待を後退させる可能性はある。



一方、利上げ票が１票以下に留まれば、利上げよりも景気への配慮を重視し始めているとの受け止めにつながる可能性がある。



GBP/USD 1.3389 GBP/JPY 214.87 EUR/GBP 0.8627



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト