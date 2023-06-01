【今日の献立】2026年6月11日(木)「ゆで鶏のみそダレ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ゆで鶏のみそダレ」 「チンゲンサイの塩炒め」 「豆腐のサンラータン」 の全3品。
ヘルシーな食材を使用した食べ応えのある献立です。
【主菜】ゆで鶏のみそダレ
ゆでた鶏むね肉にたっぷりの生野菜を添えた、ヘルシーな主菜です。
調理時間：1時間
カロリー：525Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
酒 大さじ1
レタス 1/8個
ルッコラ 1/2袋
トマト 1個
＜みそダレ＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ2
みそ 大さじ2
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ1/2
ショウガ汁 1片分
ルッコラは根元を切り落として長さ4等分に切る。トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。
2. 別の鍋に＜みそダレ＞の材料を入れて混ぜ合わせ、中火にかけ混ぜながら、煮たってきたら弱めの中火にし、薄いトロミがついたら器に移す。
＜みそダレ＞は冷めるとトロミが強くなるので、薄いトロミがついたら器に移してください。
3. 粗熱が取れたら鶏むね肉を取り出し、菜ばしで押さえながら食べやすい大きさに切って器に盛る。
鶏むね肉のゆで汁はスープや炊き込みご飯などに美味しく使いまわすことができます。冷蔵庫で保存し、2日以内に使い切ってください。小分けにして、冷凍しておくと便利です。
4. 鶏むね肉に＜みそダレ＞をぬり、レタス、ルッコラ、トマトと盛り合わせる。
【副菜】チンゲンサイの塩炒め
チンゲンサイの歯ごたえを楽しめます。
調理時間：10分
カロリー：85Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜スープ＞
水 大さじ3
顆粒チキンスープの素 少々
塩 適量 ゴマ油 少々
冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば大さじ3使ってください。
2. クタクタに火が通ったら葉を加え、しんなりしたら強火で炒め合わせ、塩で味を調えて器に盛り、ゴマ油をかける。
【スープ・汁】豆腐のサンラータン
豆腐と卵を加えることで、辛味と酸味がまろやかに。
調理時間：15分
カロリー：124Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
白ネギ 1/2本 ニラ 1/2束
水 500ml
顆粒チキンスープの素 小さじ2
みりん 大さじ1
しょうゆ 少々
塩 適量 ＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 小さじ1
溶き卵 1個分
酢 大さじ1.5
ラー油 少々
冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば500ml使ってください。
2. 絹ごし豆腐を加えて中火にし、煮たったら＜水溶き片栗＞をまわし入れ、再び煮たったら溶き卵をまわし入れる。
3. 卵にふんわりと火が通ったら火を止めて、酢、ラー油を加え、器に注ぐ。
ヘルシーな食材を使用した食べ応えのある献立です。
【主菜】ゆで鶏のみそダレ
ゆでた鶏むね肉にたっぷりの生野菜を添えた、ヘルシーな主菜です。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：525Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏むね肉 (大)1枚
酒 大さじ1
レタス 1/8個
ルッコラ 1/2袋
トマト 1個
＜みそダレ＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ2
みそ 大さじ2
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ1/2
ショウガ汁 1片分
【下準備】鶏むね肉は厚みのある部分に包丁を入れて厚みを均等にする。レタスは水に放ち、パリッとしたら水気を拭き取ってひとくち大にちぎる。
©Eレシピ
ルッコラは根元を切り落として長さ4等分に切る。トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にたっぷりの湯を沸かして酒を加え、鶏むね肉を入れる。再び煮たったら火を止めて、蓋をして余熱で火を通す。
©Eレシピ
2. 別の鍋に＜みそダレ＞の材料を入れて混ぜ合わせ、中火にかけ混ぜながら、煮たってきたら弱めの中火にし、薄いトロミがついたら器に移す。
©Eレシピ
＜みそダレ＞は冷めるとトロミが強くなるので、薄いトロミがついたら器に移してください。
3. 粗熱が取れたら鶏むね肉を取り出し、菜ばしで押さえながら食べやすい大きさに切って器に盛る。
©Eレシピ
鶏むね肉のゆで汁はスープや炊き込みご飯などに美味しく使いまわすことができます。冷蔵庫で保存し、2日以内に使い切ってください。小分けにして、冷凍しておくと便利です。
4. 鶏むね肉に＜みそダレ＞をぬり、レタス、ルッコラ、トマトと盛り合わせる。
©Eレシピ
【副菜】チンゲンサイの塩炒め
チンゲンサイの歯ごたえを楽しめます。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：85Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）チンゲンサイ 2株 サラダ油 大さじ1
＜スープ＞
水 大さじ3
顆粒チキンスープの素 少々
塩 適量 ゴマ油 少々
【下準備】チンゲンサイは長さを半分に切り、根元のかたい部分を切り落とし、縦4等分に切り込みを入れて裂く。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、チンゲンサイの根元の部分を炒め、＜スープ＞の材料を加えてフライパンに蓋をして蒸し煮にする。
©Eレシピ
冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば大さじ3使ってください。
2. クタクタに火が通ったら葉を加え、しんなりしたら強火で炒め合わせ、塩で味を調えて器に盛り、ゴマ油をかける。
©Eレシピ
【スープ・汁】豆腐のサンラータン
豆腐と卵を加えることで、辛味と酸味がまろやかに。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：124Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）絹ごし豆腐 1/3丁
白ネギ 1/2本 ニラ 1/2束
水 500ml
顆粒チキンスープの素 小さじ2
みりん 大さじ1
しょうゆ 少々
塩 適量 ＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 小さじ1
溶き卵 1個分
酢 大さじ1.5
ラー油 少々
【下準備】絹ごし豆腐は水気をきり、1cm角に切る。白ネギは長さ3等分に切り、さらに縦細切りにする。ニラは根元を切り落として長さ3cmに切る。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に白ネギ、ニラ、＜スープ＞の材料を入れて強めの中火にかけ、煮たったら弱火にしてアクを取り、2分煮る。
©Eレシピ
冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば500ml使ってください。
2. 絹ごし豆腐を加えて中火にし、煮たったら＜水溶き片栗＞をまわし入れ、再び煮たったら溶き卵をまわし入れる。
©Eレシピ
3. 卵にふんわりと火が通ったら火を止めて、酢、ラー油を加え、器に注ぐ。
©Eレシピ