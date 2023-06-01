プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ゆで鶏のみそダレ」 「チンゲンサイの塩炒め」 「豆腐のサンラータン」 の全3品。
ヘルシーな食材を使用した食べ応えのある献立です。

【主菜】ゆで鶏のみそダレ
ゆでた鶏むね肉にたっぷりの生野菜を添えた、ヘルシーな主菜です。

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調理時間：1時間
カロリー：525Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏むね肉  (大)1枚
  酒  大さじ1
レタス  1/8個
ルッコラ  1/2袋
トマト  1個
＜みそダレ＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ2
  みそ  大さじ2
  砂糖  大さじ2
  しょうゆ  大さじ1/2
  ショウガ汁  1片分

【下準備】

鶏むね肉は厚みのある部分に包丁を入れて厚みを均等にする。レタスは水に放ち、パリッとしたら水気を拭き取ってひとくち大にちぎる。

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ルッコラは根元を切り落として長さ4等分に切る。トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。

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【作り方】

1. 鍋にたっぷりの湯を沸かして酒を加え、鶏むね肉を入れる。再び煮たったら火を止めて、蓋をして余熱で火を通す。

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2. 別の鍋に＜みそダレ＞の材料を入れて混ぜ合わせ、中火にかけ混ぜながら、煮たってきたら弱めの中火にし、薄いトロミがついたら器に移す。

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＜みそダレ＞は冷めるとトロミが強くなるので、薄いトロミがついたら器に移してください。
3. 粗熱が取れたら鶏むね肉を取り出し、菜ばしで押さえながら食べやすい大きさに切って器に盛る。

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鶏むね肉のゆで汁はスープや炊き込みご飯などに美味しく使いまわすことができます。冷蔵庫で保存し、2日以内に使い切ってください。小分けにして、冷凍しておくと便利です。
4. 鶏むね肉に＜みそダレ＞をぬり、レタス、ルッコラ、トマトと盛り合わせる。

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【副菜】チンゲンサイの塩炒め
チンゲンサイの歯ごたえを楽しめます。

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調理時間：10分
カロリー：85Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

チンゲンサイ  2株   サラダ油  大さじ1
＜スープ＞
  水  大さじ3
  顆粒チキンスープの素  少々
塩  適量 ゴマ油  少々

【下準備】

チンゲンサイは長さを半分に切り、根元のかたい部分を切り落とし、縦4等分に切り込みを入れて裂く。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、チンゲンサイの根元の部分を炒め、＜スープ＞の材料を加えてフライパンに蓋をして蒸し煮にする。

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冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば大さじ3使ってください。
2. クタクタに火が通ったら葉を加え、しんなりしたら強火で炒め合わせ、塩で味を調えて器に盛り、ゴマ油をかける。

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【スープ・汁】豆腐のサンラータン
豆腐と卵を加えることで、辛味と酸味がまろやかに。

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調理時間：15分
カロリー：124Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1/3丁
白ネギ  1/2本 ニラ  1/2束
  水  500ml
  顆粒チキンスープの素  小さじ2
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  少々
  塩  適量 ＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  小さじ1
溶き卵  1個分
酢  大さじ1.5
ラー油  少々

【下準備】

絹ごし豆腐は水気をきり、1cm角に切る。白ネギは長さ3等分に切り、さらに縦細切りにする。ニラは根元を切り落として長さ3cmに切る。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 鍋に白ネギ、ニラ、＜スープ＞の材料を入れて強めの中火にかけ、煮たったら弱火にしてアクを取り、2分煮る。

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冷凍などで鶏肉のゆで汁があれば500ml使ってください。
2. 絹ごし豆腐を加えて中火にし、煮たったら＜水溶き片栗＞をまわし入れ、再び煮たったら溶き卵をまわし入れる。

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3. 卵にふんわりと火が通ったら火を止めて、酢、ラー油を加え、器に注ぐ。

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