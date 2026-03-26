＜40・50代＞ カーデよりジャケットよりこっち！【GUメンズ】で見つけた♡「サマ見えシャツ」

春夏のトレンドキーワードに浮上しているのが、ミリタリーやワークウェア。その雰囲気を取り入れるなら、メンズアイテムを取り入れるのも一つの手。そこで今回は、【GU（ジーユー）から、1枚でサマになる半袖シャツをピックアップ！ あわせて、ショップスタッフの垢抜けコーデ術もご紹介します。春から秋までロングシーズン活躍するメンズシャツは要チェックです！

機能性を備えたこなれシャツ

【GU】「ドライコーチシャツ（5分袖）」\1,990（税込・セール価格）

ややゆったりとしたサイズ感で、ボクシーシルエットのコーチシャツ。コットンナイロン素材に吸汗速乾機能が備わっているので、さらっと蒸れにくい仕様になっているのもポイントです。裾のコードを引けばシルエットを変えられる仕様で、その日の気分に合わせた自分らしい着こなしが楽しめそう。カラーはオリーブ、ブラック、グレーの3色で、どれも着まわしやすくトレンドに左右されない色味。

小物使いで女性らしさアップ

Tシャツにバサッとシャツを羽織ったカジュアルな着こなしも、ボトムスにシャープな印象のスラックスを選べば、ぐっと大人っぽくまとまります。足元にエッジィなパンプスを合わせて女性らしさを添えれば、ハンサムなスタイリングが完成。

オープンカラーが抜け感とこなれ感をプラス

【GU】「キューバシャツ（5分袖） ENGINEERED GARMENTS」各\2,990（税込）

シェル調のボタンとフロントのピンタックが特徴のキューバシャツ。伝統的な部分はそのままに、ミニマルなデザインに仕上げることで高い着回し力が実現。ゆったりとしたシルエットが体のラインを隠し、自然に体型カバーができるのも大きな魅力。オープンカラーのおかげでボタンを留めても顔まわりがすっきり見えるのも嬉しいポイントです。

ティアードスカートを合わせてフェミニンに

メンズライクでカジュアルな印象になりがちなキューバシャツに、あえてフェミニンなスカートを合わせてテイストMIXに仕上げた着こなし。シャツにホワイトを選べば、顔まわりをパッと明るく見せると同時に、ボリュームのあるスカートもすっきり軽やかに見せられます。シャツの裾ボタンをいくつか外して、袖をラフに捲り上げるのがこなれ感アップのカギ。甘さと辛さのバランスが絶妙な大人カジュアルスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タナカ ナミ

アパレル企業での就業を経て、結婚・出産を機に、ファッションライターに転身。大人女性のためのファッション記事をメインにしながら、育児・ペット情報も網羅する、“ママ世代の応援ライター”として、FTNで執筆中。